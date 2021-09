Emprendedores locales realizan sorteo solidario para colaborar con Fanny Fernández Vainer

Fanny Vainer es de Montevideo, tiene 31 años y en 2018 fue baleada por su ex esposo, quien luego de dispararle cinco veces, se quitó la vida. Debido a la gravedad de los impactos de bala hace tres años que Fanny no puede caminar, y que vive con dolores crónicos que no puede soportar.

Ahora, ella tiene la posibilidad de viajar a Colombia en enero para rehabilitarse y de esta manera mejorar su calidad de vida y para eso necesita recaudar US$ 30.000, por eso, en el departamento nació una iniciativa solidaria. “Cuando leí la noticia no quise quedarme de brazos cruzados. Cuando sabemos que en un año matan a tantas mujeres, Fanny tuvo la suerte de seguir con vida, pero de esta manera tan dolorosa. Por eso se me ocurrió hacer un sorteo solidario para ayudarla a recaudar ese dinero”, comentó Pierina Ferraro, emprendedora de la ciudad de San Carlos.

Otros emprendimientos del departamento se sumaron a la movida solidaria para donar premios, por lo que habrá 40 premios y 40 ganadores. Para recibir los premios cada ganador deberá contactarse con los emprendimientos. El sorteo se realizará el próximo domingo 10 de octubre.

Para participar del sorteo hay varios pasos:

1- Depositar $ 100 en cualquiera de las cuentas de Fanny:

– Colectivo Abitab: 117339

– Cuenta Santander sucursal Ombú 05; en pesos: 1202665388; y en dólares: 5202821253, a nombre de Ángel Ernesto Fernández Molina.

2- Enviar el comprobante por Whatsapp al 091 285 289 o por mensaje privado al Instagram @alheli_bienestar.

Los premios

Los premios son muy variados, así como los emprendimientos que forman parte de esta iniciativa solidaria.

Algunas de las cosas que se pueden ganar son: botox capilar; una asesoría en comunicación para emprendimientos personalizada; un holder o porta barbijo o lentes; un gorro de lana; un set de libreta, organizador y lapicera; una sesión de fotos; un lifting de pestañas; un set de mate, tapa y bombilla; un espejo; un cesto; un lemon pie; una lectura de tarot y mensaje angelical; una caja con alfajores surtidos; y una sesión de reiki.

Los emprendimientos que participan además de Alhelí Bienestar son: Rico y Energético, Viragosc, Alma sin gluten, Despertar holístico, Stylo, Nairca Designer, Impacto soluciones, Amora Crochet, Confitería Zimo, Jetaime Boutique, Cristales y Tarot Uy, Pretty look by Marce, Naima Accesorios, Viviendo gratitud, Vipaca, Sun Flower, Roma store, Nude Uy, Essen cocina diame.uy, Sofía Pereyra Peluquería, Bilelula, Sweet Sofía, Monacases, Stefisilvera hair mkp, Anima Comunicación, Doble AA Complementos, Nomade, Verte bella, Piedra papel tijera, Hera personalizados, Arispereyra, Florecer, Volare, Creaciones Crimar, Margarita Accesorios, Daiunas, Lilium flores y deco, Almacén Meu y Ali y Kelay.