La empresa de cruceros MSC, uno de cuyos barcos no pudo hacer escala el viernes en la bahía de Maldonado por orden de las autoridades sanitarias, manifestó su enojo y contrariedad a través de una declaración pública que hizo llegar a varias emisoras de la zona. Como se sabe, el buque “MSC Poesía” llegó a las aguas de Maldonado y estuvo fondeado cerca de Punta Ballena, pero dada la situación debió continuar su ruta hacia Brasil. Uruguay prohibió que los pasajeros descendieran a tierra en vistas de que el muelle de la Parada 3 no tenía elementos para controlarlos.

“MSC Cruceros está decepcionado de que las autoridades uruguayas hayan negado el permiso al MSC Poesía para el desembarque de sus huéspedes en Punta del Este, a pesar de que hemos proporcionado registros médicos detallados antes de nuestra llegada al puerto, según el protocolo normal”, dijo la empresa. “Estos documentos muestran que no hay casos sospechosos de COVID-19 o cualquier persona a bordo que sufra algún síntoma similar a la gripe”, agregó

La firma, que es una de las principales operadoras en los puertos uruguayos estimó que “Uruguay acaba de establecer un nuevo protocolo mediante el cual un médico local debe controlar el estado de salud de los huéspedes y la tripulación de los cruceros antes de que se pueda dar la autorización necesaria”. Sin embargo, recordó que “actualmente no tienen personal médico en Punta del Este para llevar a cabo este control, lo que los impulsó a rechazar la autorización necesaria para desembarcar”, señaló.

Bajo control

“MSC Cruceros ha implementado una gran cantidad de acciones preventivas para garantizar la salud y seguridad de todos a bordo de sus barcos y también ha implementado una política muy estricta para negar el embarque a cualquier persona que pueda suponer un riesgo”, indicó el comunicado.

“Además, como parte de las medidas preventivas que hemos implementado en toda la flota, realizamos controles térmicos de temperatura tanto de los huéspedes como de la tripulación en el embarque, desembarque y en tránsito en cada puerto”, un protocolo que fue a lo largo de las últimas semanas.

“No hemos visto motivo de preocupación entre nuestros huéspedes y tripulación desde que implementamos estas medidas en nuestra flota”, concluyó la declaración. MSC es concesionaria del muelle de La Pastora, en la Parada 3 de Punta del Este, por donde bajan a tierra los cruceristas y las tripulaciones.