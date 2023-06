Empresario narco pagó 230 mil dólares por dos predios de La Capuera

El Tribunal de Apelaciones que anuló el fallo absolutorio dictado en primera instancia a favor del empresario agrícola Martín Mutio y que lo condenó a quince años de penitenciaría por narcotráfico, también ordenó el decomiso de dos padrones de grandes dimensiones ubicados en La Capuera, que el involucrado había adquirido tiempo atrás por 230 mil dólares estadounidenses.

Uno de los predios tiene una superficie de 1924 metros cuadrados y el otro 2.049 metros cuadrados, ambos linderos y delimitados por el trazado de la calle Rosario y la costa de la Laguna del Sauce, uno de los puntos más bonitos de esa zona del departamento de Maldonado.

El fallo en segunda instancia detalla el proceso de compra de los dos predios de La Capuera: “Sobre la maniobra referida a la adquisición de los padrones N° 15044 y 15045 en la localidad de La Capuera en el departamento de Maldonado surge que con fecha 11/04/2019 R.R.R, empleado de C.C. SA, le adquirió a N.N.N. y P.P.P., representados por F.F.F.F., los padrones N° 15044 y 15045 en la localidad de La Capuera en el departamento de Maldonado, mediante escritura de compraventa autorizada por el Esc. Q.Q.Q., en la suma de U$S 230.000, que según la escritura de préstamo hipotecario que autorizara el mismo profesional, le fueron prestados por el imputado A.A. quien aseguró dicho préstamo con la referida hipoteca. Respecto a la información presentada en el Banco Santander con la finalidad de justificar las transacciones realizadas por la empresa C.C. S.A. a favor de la Sra. N.N.N. por un total de U$S 230.000, realizada en tres transacciones, dos de U$S 100.000 y una de U$S 30.000, surge que dichos egresos fueron justificados frente al Banco Santander por la compra de Maíz a la empresa G.G.G. S.A, por un valor de USS 201.342 quedando pendiente la justificación de U$S 28.658 para totalizar los U$S 230.000.

Por su parte estas transacciones frente al Banco ITAÚ la Sra. N.N.N. informa que se trataría de transacciones producto de la venta de una propiedad familiar en la Localidad de La Capuera, Maldonado que recibió en su cuenta y luego redistribuyó. El banco informa haber realizado el monitoreo de la operación a partir de la recepción de estos fondos y de la copia de la escritura que sustenta el crédito de U$S 230.000 así como el conocimiento del cliente y los movimientos de la cuenta desde mayo 2017 (apertura) de la Sr. N.N.N. Surge de la copia de la escritura que la propiedad fue adquirida por el Sr. R.R.R., persona para la que existe inmovilización de activos financieros que se encuentra vigente a la fecha y fue dispuesta por el Oficio N° 135/S del 01/06/2010 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2do turno, en autos caratulados “Z.Z.Z. y otras. Delitos de Tráfico ilícito de Sustancias Estupefaciente Prohibidas etc. falsificación Pasaporte etc. IUE: 475-7/2010”.

Dos versiones

Si bien el adquirente de los padrones es R.R.R., consultado el Escribano actuante sobre quién lo contactó para realizar la compraventa y posterior hipoteca el mismo responde “Me contactó A.A., me dijo que tenía un dinero para cobrar y lo quería invertir”, justificando la obtención de dicho dinero en el cobro de una comisión por la suma de S$U 240.000 por venta de granos justificada con una boleta de una empresa unipersonal de A.A. y que justamente le extiende dicha boleta a C.C., su otra empresa. La adquisición de este inmueble es la muestra más representativa de la configuración de la figura que se reclama se impute, desde que respecto al mismo dinero brinda dos versiones distintas sobre su origen para justificar el ingreso al banco Santander y a solicitud de D.D.D., se presentan dos boletas por venta de granos a G.G.G. SA. que como admitiera J.J.J. no reflejan un negocio existente, sino que son falsas y las emitió a solicitud de M.M..

Ante el Escribano Q.Q.Q. se justificó por parte de A.A. el origen del dinero con una boleta de una empresa unipersonal de A.A. que en 5 años de existencia expidió solo tres boletas, siendo esta la segunda – de fecha 26 de diciembre de 2018 – y que dice reflejar el cobro de una comisión por la suma de U$S 240.000 por venta de granos y que justamente le extiende dicha boleta a C.C., su otra empresa. En cuanto al pago de la hipoteca no se observan, a través de las cuentas bancarias, el pago de las cuentas pactadas (siendo que vencía la primera el 8/05/2019) en el Préstamo Hipotecario. Existen solamente trasferencias realizadas por R.R.R. o C.C. SA por un monto de $ 75.978 que se anulan perfectamente con las efectuadas por C.C. a R.R.R. presuntamente por salario ya que como se recordará figuraba como único empleado de C.C., a saber: El 24/04/2019 R.R.R. transfirió a C.C. y viceversa $35.900.

El día 24/05/2019 R.R.R. transfirió a C.C. y viceversa $ 40.078. Por lo cual, no existen pagos de R.R.R. ni a A.A. ni a C.C. SA. pero si existen transferencias de C.C. S.A a R.R.R. por $ 247.659. Acorde a la diligencia que fuera aportada por el escribano que participó de la compraventa del inmueble, en el caso de la consulta realizada referente al Sr. R.R.R. se consultó las listas como “R.R.R.” porque en caso de que la persona estuviera en alguna de las listas consultas su cotejo no tendría resultado, al menos en la persona que participó en la compraventa. En lo relativo a las declaraciones del Sr O.O. en cuanto a si la empresa C.C. SA adquirió algún bien inmueble, el mismo menciona que “no tengo conocimiento de que la empresa C.C. S.A. haya adquirido algún inmueble, si lo hizo no se me informó”. Consultado sobre si conoce a la Sra. N.N.N., y sobre las transferencias que la empresa C.C. le realiza a ésta el mismo manifiesta “No sé quién es. Creo que es la mujer de uno de los productores que se pagó, porque el productor no podría recibir el pago, fue una de las primeras transferencias”.

Imputación y absolución

Mutio había sido imputado y luego absuelto en primera instancia por su presunta participación en la exportación de cuatro toneladas y media de cocaína.

La jueza de crimen organizado, Adriana Chamsarian, absolvió a Mutio por entender que la fiscal Mónica Ferrero no probó la participación del empresario en semejante contrabando de cocaína luego incautado en el puerto de Hamburgo de Alemania.

“Estamos ante un cúmulo probatorio rico, extenso, detallado y con nota de evidente de que la sustancia encontrada no era maicena o talco, sino que se trataba de 4.5 toneladas de cocaína, sustancia periciada en Alemania, que forma parte de los elementos de convicción a valorar en la causa”, sostuvo el fallo condenatorio en segunda instancia resuelto por los ministros Daniel Tapié, Ricardo Míguez y Ángel Cal.

“Estamos ante una sentencia que se excedió de formalismo procesal, dejando de lado la lógica y sentido común, en tanto dentro del cúmulo probatorio también existió cooperación internacional que fue desatendida de manera injustificada. No se encontraron motivos que descalifiquen a los funcionarios alemanes que probaron que la sustancia encontrada era cocaína, como tampoco un motivo o interés para creer que dicho operativo fue montado por otra cosa que no sea cocaína. Las numerosas inconsistencias llevan a la revocación del fallo”, enfatizaron los ministros al cuestionar la sentencia absolutoria de Chamsarian.