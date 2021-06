Empresarios reclaman al gobierno una definición sobre EGEDA

El integrante de la CámaraEmpresarial local, César Presa, aseguró que el mes de mayo deja un balance negativo en cuanto a las empresas vinculadas al sector de turismo, que se arrastra desde la temporada pasada que no fue buena.

En ese sentido, el directivo dijo que las medidas adoptadas por parte del gobierno nacional para el ingreso de turistas a nuestro país, no son suficientes dado que por la vía de los hechos no permitieron el ingreso de un número mayor de visitantes.

Por otra parte, Presa reclamó al Poder Ejecutivo una definición concreta sobre el recaudo del tributo (EGEDA) que pretende cobrar a las empresas del sector turismo por cada televisor que posean en sus locales, lo cual el empresario entiende que no corresponde.

El jerarca de la Cámara reveló que siguen manteniendo contacto con legisladores de todos los partidos en busca de una solución definitiva para que se expresen con claridad, dado que entiende que el cobro de este tributo no corresponde.