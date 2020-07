Empresas argentinas “hacen caja” con pasajes hacia Uruguay

Recelo, sorpresa y hasta cierto grado de malestar causan en jerarcas y empresarios los anuncios conocidos en los últimos días sobre el éxito alcanzado por varias empresas argentinas a la hora de comercializar en el denominado “hot sale” de paquetes y pasajes hacia Uruguay, entre otros destinos. Por lo bajo y en off, estos jerarcas y empresarios entienden que esas empresas argentinas, léase Aerolíneas Argentinas, Buquebús y Despegar, entre otras, salieron a colocar pasajes baratos con el casi único objetivo de hacer caja.

Como informó Correo de Punta del Este, Aerolíneas Argentinas vende pasajes en la ruta Aeroparque Laguna del Sauce Aeroparque a casi la tercera parte del costo que los vendió hace dos temporadas atrás. El propio López Mena deja entrever que el buque insignia de su flota, el “Papa Francisco”, comenzará a llegar en octubre próximo al puerto de Piriápolis. El portal Despegar también colocó atractivos pasajes y paquetes hacia varios puntos del globo terráqueo, incluido destinos uruguayos.

Desde este lado del Río de la Plata se cree que es muy poco serio que salgan a vender pasajes hacia Uruguay cuando no hay nada que permita establecer cuándo se abrirán las fronteras entre ambos países. “Esto suena a una forma de hacer caja. Te vendo un ticket en Aerolíneas para viajar a Punta del Este el último viernes de diciembre y regresar el domingo 10 de enero a Buenos Aires. Lo comprás ahora sin saber cuándo estará abierta la frontera. Puede ser, ojalá que esto no ocurra, que a fines de diciembre todavía no estén las fronteras abiertas. Entonces, ¿qué hacés con tu pasaje? Aerolíneas seguramente te dirá: ‘se lo cambiamos para más adelante’. Suena a que se quieren financiar con el dinero de los pasajeros”, dijo una fuente con responsabilidades en el gobierno.

Ni pensarlo

Desde el punto de vista científico, el matemático Fernando Paganini, integrante del trío que asesora el presidente Luis Lacalle sostuvo que “a esta altura no se puede ni pensar en la futura temporada turística en Uruguay”. En declaraciones a Radio Montecarlo, Paganini recordó que “por cada enfermo con síntomas de Covid-19, puede haber otro asintomático, al tiempo que remarcó la preocupación que sigue generando la frontera”.

Paganini remarcó la preocupación por los viajeros procedentes de España debido al rebrote de la enfermedad en varias zonas de aquel país y aseguró que a esta altura no se puede ni pensar en la futura temporada turística en Uruguay, sobre todo por las situaciones de Argentina y Brasil.

En el mismo sentido se manifestó el empresario turístico y médico compatriota César Pera, quien afirmó que aplaude la confianza que muestran las compañías aéreas hacia nuestro país, al estar ofreciendo pasajes a futuro con sensibles rebajas. Sin embargo, advirtió que, “detrás de todo esto, hay mucha futurología”. “Todos los planteos de estas ventas anticipadas deben estar basados en una política de flexibilidad” para que el comprador, si hay algún problema sanitario, pueda reprogramar su viaje, expresó en declaraciones a la emisora Fm Gente.

“Yo todavía no leí las condiciones de esas ofertas. Pero ésta sería la única forma viable de hacerlo”, afirmó al sostener que esta movida es una forma de hacer caja en estos momentos, tan necesaria para la sobrevida de las empresas. Pera destacó que, si bien celebra esta iniciativa, hay que recordar que, “al día de hoy, las fronteras están cerradas” Por tanto, se preguntó si las empresas tienen la certeza de que, para octubre, las fronteras van a estar abiertas.

“Personalmente, pienso que tenemos chance de que las fronteras pudieran estar abiertas para octubre o para noviembre. Pero si uno mira el comportamiento sanitario de nuestros dos principales clientes, llámese Argentina o Brasil, dijo: hoy por hoy las fronteras están cerradas y deberían seguir así. Una apertura sería una irresponsabilidad, sanitariamente hablando”, señaló. “¿Quién sabe lo que va a pasar para octubre? No lo sabemos… Puede ser una excelente oferta si es que permite reprogramar el viaje, en caso de ser necesario… De esta manera sí es una política que la llevo adelante”, afirmó.