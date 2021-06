Si bien el mercado inmobiliario del departamento de Maldonado sufrió en el año pasado el impacto de la pandemia, convirtiendo al 2020 en el año con menos cantidad de inscripciones en la Dirección General de Registros de la propiedad inmueble, el número no deja de sorprender. A pesar de todas las restricciones existentes los escribanos de la zona inscribieron casi 15.000 operaciones de inmuebles, según un informe elaborado en las últimas semanas por el Instituto Nacional de Estadísticas.

La explicación en la baja de las inscripciones pasa por las restricciones de todo tipo que generó el desembarco de la pandemia de coronavirus en el territorio nacional, cuyos primeros casos fueron reportados el viernes 13 de marzo del año pasado. Las restricciones consiguientes impactaron no solo por el cierre de fronteras, sino, además, por las restricciones de muchas reparticiones públicas las que lisa y llanamente cerraron sus puertas.

Este no fue el caso de la Dirección General de Registros que recibe las actuaciones de los escribanos una vez que dos partes acuerdan cerrar un negocio inmobiliario.

Según el citado informe del Instituto Nacional de Estadísticas, durante el 2020 fueron inscriptas en el departamento de Maldonado un total de 14.944 operaciones relacionadas con bienes inmuebles. De ese total, 8.408 fueron compraventas, 3.269 promesas de ventas, 2.963 hipotecas y 304 otras operaciones no precisadas en el informe. Si bien en el 2020 fueron inscriptas 8.408 compraventas en Maldonado, solo 5.430 pasaron los filtros del Registro y no recibieron observación alguna. Es la menor cantidad de altas registradas desde el 2010. La mayor cantidad de altas registradas entre el 2010 y el 2011 en el departamento de Maldonado fue en el año 2011 cuando el alta de compraventas alcanzó a 8.698 operaciones. Por mes, en el 2020, fue diciembre cuando se registró la mayor cantidad de altas de compraventas con 960 operaciones.

Por localidad y en el año 2020, Punta del Este registró 1427 altas de compraventas, seguido por Maldonado con 1,110 altas, Piriápolis con 268, Punta Ballena con 217. De las localidades y parajes menos poblados de Maldonado, solo Cerros Azules, Nueva Carrara, Estación Solís y Miramar no registraron altas. Punta Negra registró 195 altas y Punta Colorada 102. Balneario Buenos Aires 130. San Carlos 130 altas. La Barra 60. Aiguá 27.

Tipo de propiedad

De las 5.430 altas registradas en el 2020 en todo el territorio del departamento de Maldonado, 2.220 fueron de unidades de propiedad horizontal y 3210 de casas.

En Punta del Este, se registraron 1427 altas de las cuales 1208 fueron apartamentos y 219 casas. La Península fueron 309 altas de compraventas de apartamentos y 14 de casas. La Pastora sigue en orden de cantidad con 261 apartamentos y 1 casa. Aidy Gril con 174 apartamentos y 2 casas. Pine Beach con 104 apartamentos y 1 casa. Los Ángeles con 36 apartamentos y 2 casas. Lido con 16 apartamentos y 4 casas. Marconi con 19 apartamentos y 5 casas. San Rafael con 42 casas y 20 apartamentos. Lugano con 19 departamentos y 9 casas. Deauville con 3 casas. Cantegril con 148 apartamentos y 22 casas. El Golf 13 apartamentos y 26 casas. Marly 10 apartamentos. Rincón del Indio 9 apartamentos y 4 casas. El Placer con 26 apartamentos y 2 casas. El Jagüel 4 casas, Jardines de Córdoba 25 apartamentos y 9 casas.

Precios

De acuerdo a los datos del Registro de Propiedades, el Instituto Nacional de Estadísticas, determinó un precio promedio del m2 de cada inmueble. En las unidades de 25 a 49.99 m2 el promedio por m2 fue de 2.674 dólares. De 50 a 74,99 m2 el promedio fue de U$S 2.490, de 75 a 99,99 m2 U$S 2,529 hasta llegar a los U$S 2.350 por m2 para las unidades entre 300 a 399 m2.

Por barrio

En el caso de las unidades de propiedad horizontal de Punta del Este el precio promedio en dólares por metro cuadrado fue de U$S 2.518. Por barrios, el predio promedio del m2 fue de: La Pastora U$S 2.492, Aidy Grill U$S 2.412, Pine Beach U$S 2.955, Lido U$S 2.736, Marconi U$S 2.340, San Rafael U$S 2.647, Lugano U$S 2.261, Cantegril U$S 2.410, El Golf U$S 2.291, Rincón del Indio U$S 2.295 y El Placer U$S 1.776.