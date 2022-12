En el Día de la Policía Nacional fueron premiadas distintas unidades policiales y sus integrantes

En conmemoración del 193° aniversario de la Policía Nacional, el sábado 17 en la Sala del Teatro Cantegril, se realizó el Acto de Reconocimientos y Premiación por la labor destacada de las Unidades Policiales y de sus integrantes. Así como también a Organizaciones Públicas y Civiles por sus aportes y trabajo en conjunto con esta Jefatura.

PREMIO MINISTERIO DEL INTERIOR

Subcomisario Jonatan Clavijo y Subcomisario Wenceslao Prates del Departamento de Hechos Complejos quienes integran el equipo de investigación de homicidios en el departamento, y actualmente han superado el índice de hechos aclarados con más del 80%, además de haber liderado y dirigido operaciones policiales complejas en casos de rapiñas y hechos violentos, siendo piezas claves para las coordinaciones necesarias con fiscalías. Demostrando así inteligencia funcional y gran compromiso con la misión asignada.

PREMIO A LA DEPENDENCIA

Al Área de Investigaciones de zona 1

Al Área de Investigaciones de zona 2

Al Área de Investigaciones de zona 3

Departamento de hechos complejos de la zona operacional 5

Área Analítica del Centro de Comando Unificado

Estas dependencias, a lo largo del presente año, han dado una lucha permanente, sufrida y arriesgada en contra de la delincuencia; con trabajos de vigilancia, de inteligencia y análisis; que han permitido el esclarecimiento exitoso de múltiples y variados delitos contra la propiedad y las personas, como también numerosos procedimientos relacionados contra el tráfico de drogas.

Con su esfuerzo han contribuido a la incautación de armas, vehículos, sustancias estupefacientes, dinero y otros. Junto a las autoridades fiscales y judiciales han lidiado con más de 600 personas detenidas, de las cuales 78 de ellas eran menores de edad. Han realizado actuaciones y allanamientos dentro y fuera del departamento, lo que ha sido considerado un gran aporte al sistema de seguridad de esta Jefatura.

En cuanto al dpto., de homicidios se ha destacado por el rápido esclarecimiento en la mayoría de los homicidios ocurridos en el departamento. Han generado equipos de trabajo con otras unidades y con fiscalia, lo que ha permitido aclarar hechos de sangre de connotación pública, con trabajo metódico y profesional, siendo soporte fundamental para dar respuesta a este tipo de delitos.

Por su parte, el área analítica del centro de comando unificado es el soporte necesario para la generación de pruebas, ya que con la búsqueda y análisis minucioso de las imágenes han contribuido al esclarecimiento de varias rapiñas, hurtos, arrebatos, estafas, homicidios, entre otros.

PREMIO INTELIGENCIA FUNCIONAL

Este reconocimiento es otorgado a los miembros de la Policía Nacional que se distinguen notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes profesionales; que pongan de manifiesto cualidades destacables de lealtad al mando, abnegación y compromiso con la institución.

Comisario Santiago Rosa (Estado Mayor Policial)

Subcomisario Jorge Costa (Area De Investigaciones Zona 2)

Subcomisario Alberto Amaya (Zona Operacional 4)

Subcomisario Yonatan Clavijo (Dpto Homicidios)

Subcomisario Wenceslao Prates (Dpto Homicidios)

Subcomisario Sebastián Soiza (Brigada Dptal Antidrogas)

Oficial Principal Miguel Bitancour (Área Investigaciones Zona 3)

Oficial Principal Luis Olivera (Área Investigaciones Zona 1)

LABORIOSIDAD FUNCIONAL

Esta distinción es a fin de reconocer la dedicación extraordinaria a la función, iniciativa, dinamismo, diligencia, tesón y apoyo incondicional a la Institución, puesta de manifiesto por parte de estos Policías, quienes se desempeñan en distintas áreas:

Comisario Pablo Berni

Comisario Nancy Amaral

Comisario Gonzalo Bardesio

Comisario Daniel Romero

Sub Comisario Oribe Olivera

Sub Comisario Héctor Castillo

Sub Comisario José Pirez

Sub Comisario Víctor Acosta

Sub Comisario Marcos Silvera

Oficial Principal Silvia Juncal

Oficial Principal Ana Márquez

Oficial Ayte. Jonathan Matiauda

Oficial Ayte. Marcos Fernandez

Oficial Ayte. Marcio Juarez

Oficial Ayte. Paolo Nuñez

S.O.M. Hugo Roman

S.O.M. José Gonzalez

S.O.M. Luis Olivera

S.O.M. Arnaldo Leguizamon

Sargento Alfredo Camacho

Sargento Sergio Orique

Sargento Pablo Presa

Sargento Claudia Madruga

Sargento Sol García

Cabo Alejandro Viera

Cabo Michela Baltron

Cabo Felipe Muñoz

Cabo María Matiauda

Cabo Rubén Wallace

Cabo Héctor Rodriguez

Agente Nestor De Leon

Cabo Enrique Carrasco

Cabo Rodolfo Presa

Cabo Matías Gandara

Cabo Álvaro Da Rosa

Cabo Nelson Nuñez

Cabo José Ferreira

Cabo Rodrigo Araujo

Agente Sebastián Mendiburu

Agente Cristian Gonzalez

Agente Leandro Ramirez

Cabo Marcos Rodriguez

Agente Geraldine Cabrera

Agente Michael Rivero

Agente Eliana Rodriguez Escobal

Agente Fernando Malo

Agte Luis Roldan Larrosa

Agte Ana Laura Pérez Moraes

Agte. Nicolás Paredes Gonzalez

Destacado De Una Forma Muy Especial

Agte Julio Tort

Agte Diego Agriela

Agte Pío Bravo

Cabo Gonzalo Martínez

Oficial José Wasiluk

MENCIONES A LAS UNIDADES DESTACADAS

Seccional Primera Crio DANIEL ROMERO

Seccional Sexta CRIO MILTON COSTA

G.R.T. (Grupo de Reserva Táctica) CRIO MARCOS GARCÍA

B.D.S.R. (SUB OFL LUIS OLIVERA TAFURE)

Departamento de Policía Científica CRIO PABLO BERNI

Personal de la Oficina Especializada en Violencia Domestica y Genero de Aiguá (O.E.V.D.G.)

P.A.D.O. Zona 2, OFL MARCIO JUAREZ

DE U.R.P.M. Zona 2, SUB CRIO VICTOR ACOSTA

DICOSE, S.O.M. ANA CARBAJAL

Dirección de Coordinación Administrativa, CRIO GONZALO BARDESIO

Dirección de Secretaria General, SUB CRIO MARIA EUGENIA OLIVERI

Por Departamento De Rrhh, Su Encargada. (I) Som Alejandra Reinoso

Servicios Generales, Sub Crio Hector Castillo

O.C.A.B.E.P. Som Martin Barrios

Jefe Del Departamento De Asesoría Legal Doctor Sebastián Serrón.

Mención Especial

Oficial Ayte. (Pa) Gustavo Alfonso

S.O.M. Jose Inzaurralde

Sargento Ezequiel Figueroa

Sargento Raquel Britos

Cabo María Perez

Cabo Karina Cossio

Agente Julio Gadea

Agente Mónica De Los Santos

Agente Carla Gonzalez

Psicóloga S.O.M. (Pa) Sandra Pereira

Psicóloga Cabo Andrea Gonzalez

Psicóloga Agente Natalia Heredia

Cabo Pierina Pedulla

Cabo Carlos Morales

Cabo Víctor Sorribas

Agente Jonatan Aguirrezabala

Agente Paula Nieto

Agente Camila Ferron

Agte Mónica Melgarejo

Agte Martín Bardesio

PREMIO JEFE DE POLICÍA

-Oficial Principal Miguel Bitancourt – Encargado De Investigaciones De Zona Operacional Iii.

-Oficial Principal Ana Marquez – Encargada De La Oficina De Información Táctica.