En la Junta Departamental hicieron un llamado a clasificar residuos en las casas

“Si bien no es una obligación, la clasificación de los residuos es un tema que involucra a toda la comunidad del departamento como sociedad”, sostuvo la edila nacionalista Noelia Moulia

Desde enero de este año en el marco del programa de clasificación de residuos impulsado por la Dirección de Medio Ambiente, se comenzaron a instalar 60 estaciones de reciclado, con contenedores para cartón, papel y plástico. Pero la edila Noelia Mouliá, hizo un llamado en la Junta Departamental, para intensificar la clasificación de los residuos, comenzando desde las casas de los ciudadanos, para hacer que el plan, que tiene como objetivo el cuidado del medioambiente, sea más fuerte.

“Creo que es preocupación de todos tener una ciudad limpia, agradable, con espacios públicos que sean acordes al ambiente y estén cuidados”, destacó en su exposición en la Junta. “Sin el compromiso de la comunidad, si no es cada uno quien tiene la voluntad de hacer el trabajo diario de clasificar en sus hogares, no tiene sentido”, indicó, y sostuvo que, si bien no es una obligación, la clasificación de los residuos es un tema que involucra a toda la comunidad del departamento como sociedad.

“Quiero hacer un llamado a la comunidad de tomar conciencia de que todo comienza por casa. Si nosotros tomamos conciencia y separamos los residuos en nuestros hogares, para poder utilizar bien la infraestructura que el departamento brinda a todos los vecinos, vamos a poder tener más reciclado en el departamento y menor generación de desechos y residuos de un solo uso, que después están diseminados en las plazas o tirados en nuestras playas. Es tomar conciencia desde nuestros hogares”, dijo la edila.

Calentamiento global

En su comparecencia en la Junta destacó que la clasificación es el primer paso para lograr tener un departamento más limpio, más sustentable, y en el que se puedan generar más fuentes de trabajo, “porque si cada uno deposita su residuo en forma correcta en los centros de disposición, si nosotros lo hacemos en mayor medida, vamos a demandar mayor cantidad de centros de depósito y entonces vamos a generar más trabajo. Es un mercado que tiene mucho potencial, que no lo vemos pero que está a la mano”, agregó.

Moulia resaltó que clasificar los residuos trae muchos beneficios, uno de los principales, disminuir el calentamiento global, y dijo que el proyecto de reciclado “es mucho más ambicioso”, porque con él se plantea revalorizar los materiales ya utilizados, para transformarlos en nuevos materiales.

“Sabemos que el cambio cultural es un proceso, que no ocurre de la noche a la mañana, pero como comunidad fernandina que siempre ha sido generosa y recibe a todas las personas, es muy importante seguir cuidándola, porque tenemos un departamento paisajísticamente hermoso y no lo estamos cuidando de la manera que se debe; por eso esta exposición es un llamado a tomar conciencia. Confío en que el departamento va a acompañar, que la gente en sus hogares va a tener esa disposición para empezar a usar esta infraestructura”, expresó.