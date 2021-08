En las próximas horas Lacalle Pou informará su decisión sobre la situación de Germán Cardoso

El presidente Lacalle Pou estuvo este jueves en Flores donde se refirió a la situación del ministro de Turismo, Germán Cardoso. Luego de la primera reunión mantenida entre Lacalle y Cardoso, el presidente señaló que “no había ningún elemento jurídico que indicara que el gobierno debiera tomar una medida”. A ese encuentro, Cardoso llevó varios expedientes relacionados con el tema y defendió su actuación ante las acusaciones del exdirector Martín Pérez Banchero sobre adjudicaciones directas de publicidad realizadas por la cartera.

Salió Búsqueda

Pero este jueves hubo novedades sobre el tema en el semanario Búsqueda. “Sobre lo que surgió hoy en un semanario, obviamente como presidente debo estar informado de las presuntas denuncias que se hacen de un exfuncionario”. De la misma manera “debo escuchar a quien está involucrado en eso”. “No quiero ser aburrido pero quiero ser claro” dijo Lacalle. “Esta mañana me levanté con una noticia en un semanario que supuestamente, relata algunos hechos, digo supuestamente no porque ponga en tela de juicio sino porque hay que ver la legalidad o ilegalidad de los mismos”. Cuando “tome contacto con los elementos ustedes van a tener una opinión del gobierno. En las próximas horas, cuando tenga toda la información, ustedes van a tener, no solo una opinión, si no cuál va a ser la decisión de gobierno”, afirmó Lacalle.

Consultado sobre si había hablado del tema con el expresidente Sanguinetti, Lacalle dijo que al formar parte de una coalición de gobierno y como Cardoso fue propuesto por el Partido Colorado “se desprende que obviamente si bien la decisión final es del presidente de la república, se conversan estas cosas”.