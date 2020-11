El Grupo Asesor Científico Honorario adelantó que presentará en los próximos días la denominada guía de verano seguro de cara a la próxima temporada, al tiempo de exhortar a la población a mantener un uso responsable de los espacios públicos.

El país, aseguraron los científicos, tendrá así la posibilidad de mantener un control relativo de la epidemia del Covid 19. Los responsables del denominado GACH brindaron ayer una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva de Montevideo de la que participaron Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, integrantes del GACH,

Los tres científicos coincidieron en la necesidad de trabajar sobre lo que entienden son los cuatro conceptos que sustentan la estrategia de combate a la pandemia: progresividad, regulación, monitoreo y base en evidencia científica y reconocieron que en estos momentos trabajan sobre la presencialidad en diversos ámbitos como los centros educativos, la situación de los adultos mayores, las vacunas, el turismo y los espacios públicos, el seguimiento de datos y modelos predictivos, la aplicación de tests serológicos y la inclusión de la epidemiología molecular como forma de seguimiento.

Control relativo

“Consideramos científicamente que mantenemos una ventana de oportunidad para sostener el control relativo de la marcha de la epidemia como hasta ahora. Estamos en un momento decisivo para definir próximas etapas. Hay una situación favorable, con posibilidad de hacer buen aprovechamiento de lo aprendido en siete meses con autogestión inteligente del riesgo y la utilización responsable y compartida de espacio públicos sin perder calidad de vida”, dijo Radi.

“Es un momento como sociedad que somos decisivos para mantener el control relativo en la estrategia de contención. De lo contrario se abren escenarios complejos donde el eje de regulación podría empezar a operar lo cual notoriamente va a disminuir las posibilidades como sociedad y la calidad de vida como claramente ocurre en Europa y otros países”, agregó.

El científico adelantó que en las próximas horas se publicará, en el sitio web de Presidencia de la República una sub home donde se irán publicando progresivamente los informes elaborados por el Grupo en los últimos siete meses. También remarcó la repercusión internacional que tuvo la experiencia, que “dejará un aprendizaje de la interacción ciencia- política pública”.

Radi expresó que se debe tener un uso responsable de los espacios públicos y que para esto será esencial monitorearlos en tiempo real y contar con medidas de contingencia. “Estamos muy preocupados por la salud mental y la salud física, sobre todo de los mayores. No entendemos que haya ninguna necesidad de disminuir espacios públicos. Apelamos al comportamiento social correcto para no comprometer la calidad de vida”, indicó Radi, que a su vez, abogó por la colaboración de las intendencias y alcaldías para logarlo.

Sobre el verano Radi expresó que se presentarán nuevos desafíos hacia fin de año por las fiestas y celebraciones relacionadas, y que en ese eje habrá que trabajar, porque según recordó, Europa perdió el control en esas instancias.