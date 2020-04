Eduardo Rodas, director del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Maldonado, dijo que esta cartera es hoy la responsable de la habilitación y fiscalización de los residenciales de ancianos. “Y se viene trabajando en este sentido en todo el país y en Maldonado, también, desde 2012 o 2013”, en forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública, destacó.

En una entrevista brindada a la emisora FM Gente, el funcionario informó que si bien asumió el cargo hace un mes, cuando cumplió la gestión anterior, hace unos años, de los 50 hogares de ancianos que había en Maldonado sólo dos estaban habilitados. “Capaz que ahora se habilitaron más. El número actualizado no lo tengo”, explicó.

EN TRÁMITE

“Anoche (por el domingo) hablé con el director Departamental de Salud, el Dr. Neris García, y me decía que están en trámite muchísimos más y que, para tranquilidad de todos nosotros, no hay ninguno en rojo’, como dijo ayer el ministro (Pablo) Bartol. No podemos decir que en Maldonado haya alguno que esté violando los Derechos Humanos de las personas que están viviendo en esos lugares”, precisó.

“Eso ya es una tranquilidad… Pueden estar en trámite, pero no necesariamente están fuera de condiciones para trabajar”, agregó.

Rodas explico que, en las inspecciones, se verifican las condiciones físicas del local y se controla que no haya hacinamiento, entre otras cosas. Dijo que a veces hay que tener cuidado con los cierres, porque eso genera otros problemas, ya que no alternativas para trasladar a esos ancianos.

Por otra parte, señaló que, a causa de la emergencia sanitaria, también “hay daños colaterales” para mitigar, como los problemas emotivos, espirituales y afectivos, que se generan por la restricción de las visitas. “Eso tampoco puede ser desatendido”, advirtió.

Fuente: FM Gente