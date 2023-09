En Maldonado son más de ciento cincuenta los funcionarios que no han presentado la declaración jurada de bienes e ingresos

La polémica desatada por la decisión del senador Juan Sartori de no presentar el estado patrimonial de su multimillonaria esposa, Yekaterina Rybolóvleva, puso de manifiesto el poco apego de los funcionarios de carrera o de confianza en cumplir con su obligación de presentar su declaración jurada de bienes e ingresos.

Son miles los funcionarios declarados como omisos por la Junta de Transparencia y Ética Pública tal como lo establecen los artículos 10º, 11º y 13º de la Ley No 17.060 de 23 de diciembre de 1998, en la redacción dada por la Ley 19.797.

En el listado de omisos publicado en el sitio web de la referida repartición pública, en el caso del departamento de Maldonado son 157 los funcionarios de carrera, de confianza política y electos en el gobierno departamental que no cumplieron con su obligación de presentar su declaración jurada de bienes e ingresos.

Hace un mes y pico

El listado de los funcionarios es cerrado por el intendente Enrique Antía. El propio jefe comunal, al ser consultado sobre este tema, respondió que había cumplido con el referido trámite hace casi dos meses atrás.

“No sé lo que pasó porque yo hace como 15 años que tengo la declaración ahí. Más, desde el año 2000, 23 años. Y siempre la vengo renovando. Nosotros la presentamos hace un mes y pico, pero es la misma”, explicó Antía.

Además de Antía también figura como omiso el alcalde de Pan de Azúcar Alejandro Echavarría. La alcaldesa de Solís Grande, Patricia Rodríguez, también los directores de Turismo, Martín Laventure, de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, Alejandro Lussich y el director general de deportes José Hualde. El listado es completado por decenas de cargos de confianza, ejecutivos y concejales de los ocho municipios del departamento.