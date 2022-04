En tiempos de incertidumbre, Woodside School organiza un workshop sobre autocuidado

Los niveles de contagio de coronavirus han bajado a nivel país, y en el mundo la pandemia parece haber disminuido su ritmo. En ese marco en el que las rutinas y la nueva normalidad se han asentado, Woodside School, Attentia y Delfina de Achával organizarán un workshop para docentes de la institución y una charla abierta al público para repensar el autocuidado y la atención plena. La actividad se llevará a cabo este lunes 4 de abril en las instalaciones de The Grand Hotel.

¿Cómo podemos nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades ser más resilientes frente a la incerti-dumbre y la complejidad del mundo que nos rodea? ¿Cuáles rutinas serían convenientes promover para cuidarnos, y así poder cuidar de otros, para habitar nuestro tiempo con mayor presencia? son algunas de las preguntas que Christopher Willard, Marina Lisenberg y Delfina de Achával, los profesionales a cargo de esta actividad, se harán con el cuerpo docente.

En esta jornada se explorarán “los fundamentos de la resiliencia desde el cultivo de la atención plena integrada con la psicología, la neurociencia y la educación”, informaron desde la organización.

El mindfulness

Sin lugar a duda, el ámbito educativo es uno de los sectores que ha sentido más fuerte el impacto de la pandemia en todas sus dimensiones. Las comunidades educativas se vieron obligadas a adaptar diferentes prácticas, agendas y formas de organización para que la educación siguiera en marcha, de forma remota y con lo que eso conlleva, desde que el covid-19 llegó al país; por eso y por estar inmersos en un momento de muchos cambios en el que los docentes toman nuevas responsabilidades y tanto ellos como los padres tienen nuevas cargas emocionales, es que esta charla es pertinente, porque invita a pensar y profundizar en la práctica del mindfulness, a trabajar en buscar la calma y la confianza y luego a expandirla en el en-torno escolar.

Profesionales del cuidado

Uno de los disertantes es el doctor Christopher Willard (PsyD), psicólogo y consultor que trabaja con sede en Boston. Ha dirigido cientos de talleres en todo el mundo, se ha presentado en conferencias TEDx y sus pensamientos han aparecido en el New York Times, The Washington Post, mindful.org y en otros lugares.

Es autor de Child’s Mind (2010), Growing Up Mindful (2016), Alphabreaths (2019) y otros 16 libros para padres, profesionales y niños en más de una docena de idiomas.

Enseña en la Escuela de Medicina de Harvard, es coautor del material psicoeducativo junto a la licenciada Marina Lisenberg de Respiracedario, Gratitud y Compasión y Momentos Concientes editado por AKADIA.

Por su parte, Marina Lisenberg es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), es terapeuta familiar sistémica y coach certificada por Fred Kofman LLC, así como instructora Senior de Mindfulness y manejo de stress, MBSR Center for Mindfulness, USA.

Desde Attentia, brinda talleres y programas para familias, profesionales de salud y educación y capacitación en el ámbito corporativo. Es docente de posgrado en Universidad Favaloro y Maimónides y directora Académica de Diplomado en Mindfulness en Universidad de Belgrano.

Además, es autora de “El secreto de Emilia”, para niños y de “Prácticas de Mindfulness en crianza, salud y educación”, destinado a adultos. Coautora junto al Dr. Chris Willard de Respiracedario, Gratitud y Compasión y Momentos Concientes, editado por AKADIA.

Y Delfina de Achával (PhD) es Licenciada en Psicología con honores por la Universidad de Belgrano (Argentina), y por la Universidad de la República. Realizó su doctorado en Salud Mental (PhD), con especialización en Neurociencia, en la Facultad de Medicina de la UBA.

Su especialización como psicoterapeuta cognitiva de adultos y parejas, fue realizada en la Fundación Aiglé (Argentina) y en Ackerman Institute of Family (USA). Además, es facilitadora de Mindfulness (Sociedad Mindfulness y Salud & Brown Mindfulness Center) y como doula, facilita programas para embarazo, parto y crianza consciente (MBCP, USA).

Actualmente, además de su trabajo clínico, brinda conferencias, cursos online y escribe artículos sobre Neurociencia, Mindfulness y Bienestar para el público en general, y también en el ámbito educativo y corporativo.

Charlar con la comunidad

Desde la hora 19 y hasta las 20 los profesionales darán una charla abierta a la comunidad sobre atención plena y autocuidado en tiempos de incertidumbre. Está actividad tiene cupos limitados, que se pueden obtener con previa inscripción a través del mail recepcionwoodside@woodsideschool.edu.uy