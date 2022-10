En Uruguay hay 260 focos de brucelosis y Maldonado no escapó a la situación

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció este miércoles que existen actualmente 260 focos de brucelosis en el país, el departamento con más focos (67 en total) es Durazno. Esta enfermedad que afecta a los vacunos, es una zoonosis y como tal preocupa por las afecciones económicas en el sector ganadero y también por un tema de salud pública, dijo el ministro Fernando Mattos en conferencia de prensa. Aunque Maldonado es uno de los departamentos que menos casos tiene

no ha escapado a esta enfermedad. Según datos de la Dirección de Control de Semovientes (Dicose), en el departamento hay un foco activo actualmente.

La brucelosis es una zoonosis que es causada por una bacteria llamada Brucella abortus. Es crónica y provoca infertilidad en los animales, abortos en el último tercio de gestación, nacimientos de terneros débiles y disminución de la producción lechera. El ministro Mattos, destacó que años anteriores esta enfermedad aparecía mayormente en predios donde se desarrollaba lechería, aunque hoy tiene más presencia en producciones de carne.

Antecedentes sanitarios

Desde el ministerio informaron que, si bien la cantidad de casos con respecto al año pasado es mayor, la prevalencia de la enfermedad es de 0,6%, por lo que “no se puede decir que la campaña de control sea un fracaso”, indicó el director de los Servicios Ganaderos, Diego de Freitas.

La brucelosis ingresa en los predios por animales infectados y se diagnostica por análisis de sangre y/o por aislamiento de microorganismos. Para lograr prevenirla, desde el ministerio se recomienda que los ganaderos no introduzcan en sus predios ganados de los que no conozcan antecedentes sanitarios. En esta época del año en la que se está desarrollando la zafra de venta de toros, es importante que se realicen los sangrados (análisis) correspondientes para dar con la información del diagnóstico positivo o no de la enfermedad.

Existe una vacuna para los ganados, pero su uso no es obligatorio. Según dijo el ministro Mattos, desde el MGAP no se impondrá el uso de la misma porque se apelará a la libertad responsable de los productores ganaderos.

Cuidados

La brucelosis se transmite generalmente por contacto directo, al manipular animales infectados, por ejemplo. Pero también por manipular materiales como fetos o restos de placenta, por ejemplo en laboratorios. También se puede transmitir la enfermedad por consumir leche sin pasteurizar, informó el MGAP. Los principales síntomas de esta enfermedad en los humanos son fiebre intermitente, dolores musculares y de articulaciones, inflamación en testículos, fatiga prolongada, pérdida de peso y disminución del apetito.

Para evitar el contagio, quienes asisten partos vacunos o manejan terneros recién nacidos deben utilizar guantes y equipos desechables. Aquellos equipos no desechables deben lavarse con agua caliente, jabón y desinfectante.

El ministro Mattos informó que entre 11 y 12 cabañas en todo el país se han visto afectadas por esta enfermedad, ya que los animales enfermos no se han podido vender en el marco de la zafra, que se vienen realizando con muchas actividades en las últimas semanas.