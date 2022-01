Encuesta global revela las crecientes preferencias de los consumidores por la sostenibilidad

El “Gran Show” de Retail, el IBM Institute for Business Value (NYSE: IBM), en colaboración con la Federación Nacional de Retailers (NRF), la asociación de comercio minorista más grande del mundo, lanzó su segundo estudio global*, “Los consumidores lo quieren todo”, el cual revela las crecientes preferencias de los consumidores por la sostenibilidad y las compras en diferentes puntos de contacto como el digital, el físico y el móvil.

El nuevo estudio global realizado a más de 19.000 consumidores muestra que las compras híbridas, o sea, la mezcla de canales digitales y físicos en las experiencias de compra, está en aumento a medida que los hábitos de compra que los consumidores adoptaron por necesidad durante la pandemia de COVID-19 se convierten en rutina. Los retailers deben ser más ágiles para satisfacer a sus clientes donde estén, integrando las experiencias digitales y físicas.

•El 72% de los encuestados indicaron como su método principal de compra o parte de él.

•Las principales razones que los encuestados eligieron para visitar una tienda incluyeron tocar y sentir los productos antes de comprarlos (50%), elegir y recoger sus propios productos (47%) y llevárselos inmediatamente (43%), pero finalmente lo que buscan quienes compran en las tiendas varía dependiendo de cada categoría de producto.

•El 27% de los encuestados indicaron que las compras híbridas son el método que prefieren, y que los consumidores de la Generación Z son más propensos a ser ‘Compradores Híbridos’, en comparación con otros grupos etarios.

El estudio también demostró que, desde 2020, la sostenibilidad se ha vuelto cada vez más importante para la toma de decisiones de compra de los consumidores y sus preferencias de marca.

•Los consumidores con propósito, quienes eligen sus productos/marcas según valores como sostenibilidad, son ahora el segmento de mercado con más encuestados en el estudio (44%).

•El 62% de los encuestados están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra para reducir el impacto ambiental, en comparación con un 57% hace dos años.

•La mitad de los encuestados dicen que están dispuestos a pagar un precio extra por la sostenibilidad, en promedio, de un 70%. Esto es casi el doble en comparación con 2020.

•Sin embargo, hay una diferencia entre la intensión y la acción: sólo el 31 % de los encuestados dijo que los productos sostenibles conforman la mayoría de lo que compraron la última vez.

“Aunque los consumidores aún consideran que la experiencia de compra dentro de las tiendas es muy valiosa, ahora también esperan flexibilidad para crear su propia experiencia de acuerdo con los comportamientos prevalentes de su rango de edad, las herramientas disponibles y la categoría de productos que quieren comprar”, dijo Mark Mathews, vicepresidente de I+D y Análisis de la Industria en la Federación Nacional de Retailers. “Este enfoque ‘híbrido’ es un cambio fundamental en el comportamiento del consumidor.”

“El estudio muestra que, durante el último año, la sostenibilidad se volvió cada vez más importante para los consumidores, a pesar de que aún falta solidificar las intenciones y las acciones por falta de información en el proceso de compra. Cada vez más, se está volviendo esencial que las marcas de retail demuestren opciones sostenibles en cada paso de la experiencia del cliente. Al mismo tiempo, la Compra Híbrida forma parte de casi todas las categorías, en particular, en productos para el hogar y prendas de vestir; y mientras las tiendas siguen jugando el papel predominante en la alimentación, las compras híbridas están creciendo también en estas categorías”, dijo Luq Niazi, Director de Gestión Global de IBM Consumer Industries.

Añadió que “a pesar del impacto de COVID-19, nuestra experiencia con clientes demuestra que las marcas líderes en el sector continúan transformando rápidamente sus operaciones, la experiencia del cliente y las cadenas de suministro con tecnologías como la IA, la nube híbrida y el Blockchain para satisfacer las preferencias de todos estos clientes.”



* Sobre el estudio IBM/NRF

El IBM IBV, en colaboración con la Federación Nacional de Retailers (NRF), realizó una encuesta global a más de 19,000 personas en 28 países en septiembre 2021 para comprender mejor la nueva normalidad de los comportamientos de los clientes. El estudio completo “Los Consumidores lo quieren todo: compra híbrida, sostenibilidad y marcas con propósito” está disponible en el sitio web https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/2022-consumer-study

Sobre el IBM Institute for Business Value

El IBM Institute for Business Value (IBV) ofrece información empresarial fiable desde nuestra posición en la intersección de la tecnología y los negocios, combinando la experiencia de los pensadores de la industria, académicos líderes y especialistas en el asunto con datos globales de investigación y rendimiento. El portafolio de liderazgo de pensamiento del IBV incluye investigaciones en profundidad, comparaciones de benchmarketing y resultados, y visualizaciones de datos que apoyan la toma de decisiones empresariales en todas las regiones, industrias y tecnologías. Siga a @IBMIBV en Twitter y, para recibir los insights más recientes por correo electrónico, visite: www.ibm.com/ibv.