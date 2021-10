La Asociación Down del Uruguay está realizando la Encuesta Nacional de Personas con Síndrome de Down, una iniciativa que busca relevar información actualizada y lo más completa posible sobre la situación de las personas con síndrome de Down a nivel nacional, y para ello necesita llegar a la mayor cantidad posible de familias en todo el país.

En el siguiente link se puede responder la encuesta:

http://encuestas.equipos.com.uy/s3/fe0cae258529