Encuesta realizada por FEMI entre sus asociados reveló “alta prevalencia de situaciones de violencia y acoso laboral”

La preocupación creciente de la sociedad en general y en el ámbito de la salud en particular sobre situaciones de violencia y acoso laboral motivó a la Comisión de Género, Violencia y Discriminación de la Federación Médica del Interior a realizar un sondeo entre médicos de todos los departamentos del interior para establecer un primer diagnóstico sobre las situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral, así como respecto del conocimiento que tienen los profesionales médicos del interior sobre estas temáticas.

El objetivo del trabajo, que fue respondido por cerca del 25% de los médicos efectivamente contactados, “fue generar un acercamiento inicial sobre la prevalencia de estas problemáticas en el colectivo médico que trabaja tanto en el ámbito público como privado de la salud”. Y los resultados generales de este primer sondeo revelaron “la existencia y la alta prevalencia de las situaciones de violencia y acoso laboral en el ámbito de la salud”, ya que un 43.3% afirmó haber sufrido personalmente alguna situación de violencia y/o acoso laboral. De estos, casi el 80% fueron mujeres.

Desde la gremial, sostuvieron que esta problemática “repercute negativamente en los integrantes del equipo de salud a nivel individual, como colectivo, en la calidad asistencial y la seguridad del paciente”.

Resumen de los principales resultados

1. El 74 % de las respuestas fueron completadas por personas del género femenino y 26% del masculino.

2. En cuanto al porcentaje de respuestas por franja etaria, la participación fue decreciente.

• El 36.5% de las respuestas correspondieron a médicos mayores de 55 años.

• El 33.1% a médicos de entre 45 y 54 años.

• El 22.8% a médicos de entre 35 y 44 años.

• Solamente el 7.7% de las respuestas fueron completadas por médicos de entre 25 y 34 años.

3. El 61.7% de los médicos que participaron del sondeo trabajan en los dos sectores de la salud (público y privado), mientras que el 35.9% solo lo hace en sector privado y el restante grupo (2.4%), manifestó trabajar exclusivamente en el sector público.

4. La inmensa mayoría de los consultados (97.85%), afirma conocer qué es el acoso laboral. De la misma manera, la gran mayoría (96.7%), manifiesta que conoce qué es el acoso sexual en el ámbito laboral.

5. En cuanto a la normativa existente sobre la temática, el 36% de los participantes reconoció no tener conocimiento, mientras que 64% de los participantes dijo conocer la normativa.

6. Consultados sobre si fueron testigos de alguna situación de violencia y/o acoso laboral a terceros, casi el 60% de los participantes respondió afirmativamente.

7. Por otra parte, un 43.3% afirmó haber sufrido personalmente alguna situación de violencia/acoso laboral. Este tipo de situaciones ocurrieron un 39% exclusivamente en sector privado, 25% exclusivamente en el sector público y en un 35% en ambos sectores.

8. Entre los participantes que manifestaron haber sufrido personalmente algún episodio de violencia y/o acoso laboral, casi el 80% (78,7%) fueron mujeres.

9. Consultados en general sobre si sabían qué hacer o a dónde acudir ante situaciones de violencia y/o acoso laboral, el 49% de los consultados manifestó no saberlo.

10. Además, dentro de los que manifestaron haber sufrido personalmente alguna situación de violencia y/o acoso laboral, menos de la mitad (el 43%), dijo saber qué hacer o a dónde acudir ante una situación de este tipo.

11. Finalmente se consultó respecto a la percepción de clima laboral en su principal lugar de trabajo, siendo para la mayoría de los consultados, positivo en términos de bueno a excelente. Sin embargo, no se puede eludir que un 19% lo calificó como regular y más de un 7% como malo o muy malo, lo que globalmente representa que más de una cuarta parte de los consultados (26%) tiene una percepción negativa de su ámbito laboral.

12. Se destaca que el 41% de los consultados que sufrió personalmente algún episodio de violencia y/o acoso laboral percibe su clima laboral en términos negativos (entre regular, malo o muy malo), y un tercio de estos como malo a muy malo.

Conclusiones destacadas

Para ser el primer sondeo sobre la temática realizado por la Comisión de Género, Violencia y Discriminación de FEMI, se obtuvo un número importante de respuestas.

No llama la atención que la mayor cantidad de respuestas recibidas fueran de género femenino, extrapolándose esto al perfil de agremiados a FEMI, así como a la población más representada dentro del colectivo médico en general.

La caída porcentual de respuestas según franja etaria también está relacionada con el perfil de los médicos agremiados, y no necesariamente debería interpretarse como desinterés de los más jóvenes.

Se perciben altos índices de violencia laboral en el ámbito médico en general, tanto en sector público como en el privado.

De las respuestas, se infiere un alto conocimiento sobre violencia y acoso laboral como temática en general, pero por otra parte se expone un desconocimiento de la normativa existente y de cómo actuar frente a este tipo de situaciones.

Es relevante también que una cuarta parte de los consultados que participó percibe su clima laboral como negativo, y que dentro de los que han sufrido personalmente situaciones de violencia y/o acoso laboral, esta proporción asciende a una tercera parte.