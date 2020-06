Desde la casa matriz de la cadena hotelera y de casinos Enjoy en Santiago de Chile, se asegura que la firma avanza en fórmulas de financiamiento al tiempo que evalúa capitalizar la deuda estimada en más de 400 millones de dólares. “Es una posibilidad abierta y tenemos interés de mercado”, dijo el gerente general de Enjoy, Rodrigo Larraín, en una conferencia telefónica con analistas cuyo contenido fue publicado por el diario La Tercera de Santiago.

Larraín, durante la conferencia, descartó de plano que estén en un proceso de venta del ex hotel Conrad de Punta del Este.

La cadena estadounidense de noticias Bloomberg anunció semanas atrás que los acreedores de parte de la deuda emitida por Enjoy, unos 195 millones de dólares, salieron a buscar un asesor para vender el complejo de Punta del Este.

Al enfrentar a los medios chilenos, Larraín insistió con la posible capitalización de la deuda a pesar de que en el próximo mes de julio vencen las boletas de garantías de los “proyectos de los casinos municipales”.

Buscando soluciones

Entre las potenciales soluciones para tratar de salir del embrollo financiero que enfrenta, se encuentra la potencial capitalización de la deuda por más de 400 millones de dólares.

En abril pasado, Enjoy pidió acogerse al proceso de reorganizaciòn judicial para evitar ir a la quiebra o que sus acreedores pidan liquidar algunos activos. “Es una posibilidad abierta y tenemos interés de mercado”, insistió Rodrigo Larraín, en una conferencia telefónica con analistas.

En este proceso no se encuentra posibilidad de vender al complejo hotelero y de casinos de Punta del Este. En el encuentro con los medios, Larrain adelantó que el proceso no contará con un aporte de capital de la firma estadounidense Advent, el accionista mayoritario de la empresa de juego.

“Mientras el proceso de reorganización financiera sigue su curso, Enjoy también intenta despejar otro frente que en un futuro podría traer nuevos problemas a la compañía: el vencimiento de las boletas de garantía de los proyectos de los casinos municipales”, dijo La Tercera.

“Nosotros tenemos vencimientos de las boletas a fines de julio y tenemos un plazo para renovarlas. Legalmente, en caso de no renovación, la Superintendencia de Casinos de Juego tiene la obligación de cobrarlas, por eso estamos en conversaciones con los emisores para ver el tema de la renovación”, afirmó Larraín.

El citado diario recordó que dos años atrás, en la licitación de plazas municipales, Enjoy se quedó con cuatro de las cinco en disputa: Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas.

Juego Online. Enjoy ve la luz al final del túnel en el mundo de las apuestas online. “En Chile la ley de casinos prohíbe a los operadores chilenos ofrecer juego online. Es un tema que hemos venido empujando muy fuertemente también a nivel de industria con el regulador para actualizar las normas conforme la evolución que está teniendo el mundo, las tecnologías, el mercado y los clientes y ahora se hace aún más necesario avanzar en la regulación y permitir el juego online, porque estamos en desventaja los operadores de casinos actuales en Chile y es un tema fundamental de nivelar la cancha”, expresó.

Mientras tanto integrantes del gremio de Enjoy fueron recibidos este martes por la Comision de Trabajo de la Junta Departamental.