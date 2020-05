Enjoy no abrirá sus puertas hasta que se levante el cierre de fronteras con Argentina y Brasil

El complejo Enjoy de Punta del Este reabrirá sus puertas una vez que se reestablezca la circulación de turistas en las fronteras tanto con Brasil como con Argentina. Es una decisión contraria a la adoptada por la Dirección General de Casinos del Estado, cuyos responsables estiman que a mediados de junio las salas serán reabiertas.

A juicio de sus responsables, el complejo no es rentable solo con el turismo interno y necesita a los apostadores argentinos y brasileños para que sus números salgan del rojo. De esta manera, Enjoy no empezará a trabajar una vez que se levanten las restricciones que hoy impiden un funcionamiento total de la oferta turística del país en la que están incluidas los casinos.

La estrategia dispuesta por los responsables de Enjoy fue transmitida por los ejecutivos y asesores legales de la firma Baluma SA, propietaria del complejo, así como al gremio de los funcionarios del mismo. En los últimos días, además, Baluma SA comunicó a los funcionarios que pedirá al gobierno extender el seguro de desempleo de cuatro a seis meses. De esto se desprende que, en principio, el complejo hotelero no abrirá sus puertas hasta, por lo menos, el mes de setiembre próximo. La pelota quedará, entonces, en el campo del gobierno quien, como se sabe, cerró las fronteras del país poco después que impactó la pandemia del coronavirus el pasado viernes 19 de marzo.

Apostadores

Los apostadores brasileños en mayor medida y los argentinos en menor medida constituyen la clave del éxito de Enjoy. Esto explica los vuelos de los días jueves y domingos a cargo de la aerolínea Latam que unían Sao Paulo con Laguna del Sauce.

Sin estos clientes, la empresa no es redituable más allá de los problemas financieros que enfrenta su casa matriz en Chile hoy concursada para evitar la quiebra.

Desde el gremio tampoco se tiene claro quién resolverá el destino del complejo.

Hace dos semanas, la agencia de noticias Bloomberg informó sobre la decisión de los acreedores de buscar un asesor para vender el complejo de Punta del Este. Las acciones de Baluma SA fueron colocadas en garantía para poder emitir un bono por unos 195 millones de dólares.

En el plano local la información de Bloomberg provocó la reacción de Baluma SA. Sus referentes aseguraron que no pusieron en venta el hotel. Algo que es verdad, aunque la información de Bloomberg dijo que quien lo puso a la venta fue el acreedor. Apenas un pequeño gran detalle que solo el pasar de los días clarificará.