Enjoy ofrece múltiples opciones para estos días de lluvia

En medio de las vacaciones llegó la lluvia y las playas, una de las mayores atracciones del departamento, dejan de ser la mejor opción. En esta nota presentamos varias alternativas que ofrece Enjoy, para que la diversión no se pierda aún con el cielo cubierto. Las opciones son tanto para huéspedes como para aquellos que quieran visitar el complejo de la parada 3.

Actividades en el kid`s club

El kid`s club de Enjoy es una buena opción para que los niños se diviertan. Los huéspedes del hotel que tengan entre 3 y 11 años pueden acceder a diferentes actividades recreativas a cargo de un equipo de profesionales. También podrán acceder los hijos de los clientes Enjoy Club. Este sector del hotel está ubicado en la planta baja y funciona en un horario dividido en dos bloques. Por un lado, de 17 a 21 horas y por otro de 21.30 a 02. Se cuenta con cobertura médica dentro del sector.

Todos los días en el kid`s club de Enjoy hay merienda a partir de las 18 horas, torneos de ping pong, futbolito y pool a partir de las 18.30, fútbol adolescente, para aquellos mayores de 12 años a las 22.30 y juegos nocturnos, a partir de la hora 00.

Una novedad para este mes es que el 24 de enero habrá un Show del mago Shinetti.

Experiencia SPA



El SPA del hotel, que se extiende en una superficie de casi 1.200 metros cuadrados cuenta con varias alternativas para relajarse o realizar ejercicio. La oferta de tratamientos faciales y para el resto del cuerpo son variadas y suelen renovarse de forma ágil.

Este lugar, que cuenta con dos piscinas interiores climatizadas, gimnasio de última tecnología, salón de belleza y canchas de tenis, está abierto entre la hora 7 y las 20.30.

Vacaciones con ejercicio

Para quienes veranean, pero aún así no dejan de realizar ejercicio el Enjoy tiene varias opciones de actividades físicas como hidropilates (martes, jueves y sábados a la hora 9); High Intensity Interval Training o HIT (martes, jueves y domingo a la hora 10); Hidrotraining (miércoles, viernes y domingo a la hora 10); Experiencia Racket (sábado a la hora 11); yoga y meditación (miércoles y viernes a la hora 19); y clases para adolescentes mayores de 14 años (todos los días de 13 a 14 horas).

Comida y experiencia

Parte de las atracciones de Enjoy son las experiencias gastronómicas que se pueden disfrutar. Dentro del hotel y también junto a la playa hay diferentes alternativas para disfrutar de la gastronomía en diferentes momentos del día.

En Saint Tropez, que está abierto viernes y sábados de 20 a 02 horas se puede degustar cocina gourmet y mediterránea dentro de un ambiente cálido, donde hay un servicio personalizado.

En el restaurante Las Brisas, que está abierto todos los días a partir de la hora 7 ofrecen cocina internacional con una variedad de platos de la región. Allí funciona una parrilla, un horno de pizza y un buffet de postres. Las comidas se pueden disfrutar con vista a la Isla Gorriti.

Fuera del hotel y a pasitos de la playa, Ovo Beach ofrece la propuesta gastronómica del restaurante Osaka, de Buenos Aires, que combina la comida y la experiencia japonesa con la cocina peruana. El parador está abierto todos los días de 12 a 00 horas.

En Blend Bar, ubicado en el casino del hotel, se pueden degustar tapas, cocteles y sándwiches. Todos los días hay shows en vivo. Esta es una buena opción para probar un variado menú de sándwiches, tablas gourmet, carnes, pastas y ensaladas, así como una amplia carta de licores y bebidas. Blend Bar está abierto todos los días de 12 a 04 horas. La barra de tragos Terrazas Blend Bar, que está abierta únicamente en verano, es un recomendable lugar para disfrutar tragos con la vista panorámica de la rambla.

Por otro lado, en Ovo pool & bar, un restaurant y parrilla que está abierto todos los fines de semana de diciembre a marzo a partir de la hora 10 y hasta las 20, se puede degustar entradas, tapas y cocteles.

Casino Enjoy

Otra gran opción para divertirse en Enjoy es el casino, que en 4.000 metros cuadrados ofrece una amplia oferta de juegos. En el lugar hay 542 slots y 75 mesas de juego entre las que hay ruletas, blackjack, baccarat, draw poker, let it ride, three card poker y Craps – dados, entre otros juegos. En este casino, reconocido a nivel regional, se realizan varios torneos internacionales.

En el poker room, renovado recientemente, hay 12 mesas de juego y todas las semanas se realizan torneos. En el casino hay salas y mesas vip.