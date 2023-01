Enjoy Punta del Este dio a conocer las cifras de su año número 25

Enjoy Punta del Este se consolidó como el Póker Center de Latinoamérica, tras ser sede de una nueva edición del World Series of Poker (WSOP), destacaron desde el centro hotelero y casino. Tras dos años sin ser disputada, la competencia mundial se realizó en Punta del Este y reunió, en nueve días, a más de 2.700 jugadores y profesionales de la región. Mediante la realización de ese tipo de torneos, el casino de Enjoy Punta del Este entregó más de US$ 6,5 millones en premios garantizados.

La información, dada a conocer este lunes, fue parte de un extenso comunicado en el que las autoridades del resort difundieron las cifras del pasado año, en el que el casino entregó US$ 13.135.079 en premios en torneos y US$ 26.180.065 en premios en slots.

El 2022 fue un año especial, ya que se conmemoró en noviembre el 25° aniversario desde la llegada del Casino & Resort.

La celebración incluyó un conjunto de propuestas variadas para los clientes y un programa de actividades que se extendió durante todo diciembre, que incluyó espectáculos en vivo con artistas nacionales e internacionales.

Números que hablan

Otros números importantes del complejo en 2022 fueron los siguientes: el hotel fue sede de 490 shows y espectáculos. Casi 150.000 huéspedes (33% brasileños, 31% argentinos, 27% uruguayos, 8% de otros) llegaron al resort, varios de ellos en 170 vuelos, 50 charters y 120 bloqueos. En los restaurantes del complejo se sirvieron 452.750 cubiertos, y 292.200 cubiertos fueron servidos para los colaboradores.

En el año se realizaron 76 eventos y convenciones, 1.047 proveedores trabajaron con el resort, la mayoría uruguayos, y se realizó una inversión en reformas y remodelaciones de US$ 3 millones.