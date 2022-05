Enjoy Punta del Este recaudó más de quince millones de dólares en marzo y abril, según declaró el titular de AFUC, Jorge Arteaga

Jorge Arteaga, titular de AFUC, gremio de trabajadores del hotel Enjoy concurrió junto a dirigentes gremiales de otras instituciones a la comisión de hacienda del Senado para dar su punto de vista sobre el proyecto de ley que regula el juego online de casinos. En la oportunidad, el dirigente informó que entre febrero y marzo tres apostadores del hotel Enjoy de Punta del Este perdieron ocho millones de dólares.

“Finalizada la temporada, el casino recaudó más de 30:000.000 de dólares. El fin de semana de Carnaval, recaudó 6:000.000 de dólares; a la semana, 3:000.000 más –que representaban a un jugador solo–; a los quince días 3:000.000 de dólares con una jugadora brasileña, y hace unos diez días, 2:000.000 dólares más, con otro jugador argentino. Es decir, estamos hablando de cifras bastante importantes, de jugadores muy fuertes que vienen por el fin de semana con esos montos para desarrollar su entretenimiento”, reveló.

Perfil de negocio

El trabajador también sostuvo que según su entender no es seguro que el Enjoy, Carrasco o algunos de los otros emprendimientos que tienen juego presencial vayan a cambiar su perfil de negocio cuando se dé la aprobación del juego online.

“Enjoy trae jugadores millonarios a jugar; no es un hotel, los jugadores no pagan ni habitación ni consumo, son alojados allí y no pagan prácticamente nada” sostuvo Arteaga.

El dirigente gremial también puso en duda que la modalidad de juego online genere mejores sueldos a los trabajadores del sector. “Si visualizamos a Enjoy como algo vinculado al turismo, podemos decir que sí está vinculado, pero si dejara de traer a esos jugadores, ¿qué pasaría con los ingresos de más de 500 o 600 trabajadores que tienen como principal entrada la propina? Enjoy paga muy poco por encima de los laudos, hay gente que gana $ 15.000 o $ 18.000. No vamos a creer que por estar en Punta del Este los sueldos son superiores. ¿Qué puede pasar con los ingresos de los 2000 trabajadores y con los pequeños proveedores si cambia el perfil del negocio? Eso no lo asegura nadie. Masificamos el juego, damos otra herramienta para hacer un negocio que no va a tener el control que necesita y tampoco va a dar la garantía de los puestos de trabajo ni de los ingresos” razonó.