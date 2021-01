Con un estricto protocolo sanitario, y frente a una temporada de verano que presenta grandes desafíos, el complejo de la parada tres trasladó el foco a la gastronomía y habilitó más espacios al aire libre para recibir al público durante este verano.

Según explicó Javier Azcurra, Director de Hotel y RRPP del resort, la estrategia para este verano 2021 apunta 100% al público uruguayo, ya que las fronteras cerradas impedirían la llegada de turistas extranjeros, que generalmente representan el 95% de los huéspedes del resort.

“Decidimos reinventarnos y apelar a la creatividad y el optimismo para ofrecer distintas opciones en hotelería y gastronomía, que hasta el momento han sido muy bien aceptadas por los turistas uruguayos, especialmente por parejas jóvenes, así como por familias que están descubriendo o redescubriendo nuestro hotel, aprovechando los beneficios especiales para los uruguayos”, detalló.

Respecto a la temporada desafiante que vive el turismo a nivel nacional, el principal complejo hotelero del departamento no podía ser ajeno a lo que sucede. En este sentido, lanzó una serie de promociones y acciones específicas pensadas para el público uruguayo.

Entre ellas, Azcurra destacó las propuestas de alojamiento en habitaciones totalmente renovadas, a precios especiales para estadías mayores a tres noches hasta 30, y la posibilidad de realizar el check in a las 11:00 horas y el late check out a las 18:00 horas, aprovechando mucho más la permanencia.

Tecnología sanitaria

En esta oportunidad, la reapertura del resort estuvo acompañada de una importante inversión en tecnología, con el objetivo de dar las mayores garantías sanitarias posibles a quienes visitan las instalaciones. A esto se le suma un estricto protocolo pensado tanto para los turistas como para el equipo de colaboradores de los diferentes espacios que forman parte de Enjoy.

“De este modo, sabemos que cada persona que elija disfrutar de nuestras instalaciones y servicios podrá sentirse tranquilo y seguro en todo momento”, concluyó Azcurra.

Abiertos

Por otra parte, en una entrevista brindada a la emisora FM Gente, Azcurra adelantó que el trabajo de una productora audiovisual generará un movimiento importante en marzo, con unas setecientas noches confirmadas. A pesar de el impacto en el sector casino fue importante porque el 95% de los apostadores son de Brasil, Argentina y extra región, Azcurra también mostró su satisfacción por la venta de habitaciones y aseguró que, pese a los rumores, el hotel continuará funcionando en el mes de febrero. El pasado fin de semana pasado se logró completar el aforo total de 200 habitaciones y anunció el cierre de actividades de enero con un evento gastronómico especial, al aire libre, el próximo fin de semana.

Dijo que también los días de semana, como los lunes y los miércoles en que hay opciones en los restaurantes (sushi libre y pizza) se moviliza mucho público y trabajan a tope de los aforos permitidos. “Vamos a seguir en la línea creativa y proactiva”, afirmó y dijo que aguardan las decisiones del gobierno en cuanto al cierre de fronteras.