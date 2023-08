Enrique Antía acusó a directiva de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de hacer política partidaria

El intendente Enrique Antía acusó a la directiva de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de hacer política partidaria y advirtió que no “permitirá que tuerzan el destino de Maldonado”. El intendente Antía señaló que el sindicato se opone a suscribir lo ya acordado en Asamblea con una Intendencia como la de Maldonado que es la única que tiene firmado un Convenio Colectivo ante el MTSS.

Antía cuestionó –asimismo- la cartelería a la que señaló como “mentirosa” que colocó el gremio en los alrededores de la IDM y que habla de un partido que gobierna democráticamente el departamento, porque fue electo por amplia mayoría. Adelantó que la misma será retirada debido a que es “ilegal” e “incumple con la normativa departamental”.

A esto se suma la anunciada acción del sindicato que prevé la colocación de una carpa en la explanada municipal, sobre este punto dijo que no se amputará buscar caminos para que no se concrete. Adujo que este tipo de conductas responden al cumplimiento de ADEOM de lineamientos impartidos por el PIT-CNT y, aunque se autoproclaman como los defensores de la gente, lo que en realidad tienen son intenciones políticas.

Antía los invitó a presentar sus listas en la Corte Electoral para las próximas elecciones: “No voy a permitir que le mientan a la gente y a sus afiliados en época electoral”, subrayó.

Sostuvo que “así no se puede representar a los funcionarios, es un sindicato que no cumple nunca con lo que debe cumplir”, en relación con lo pautado y firmado en actas con la actual Administración.

Firmado y respaldado

También recordó que en el período de 2016-2020 se suscribió un Convenio Colectivo que fue inscripto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con todas las recuperaciones salariales, mientras que otro acuerdo de ampliación (correspondiente al período 2021-2025) también abarca las recuperaciones salariales por IPC y las condiciones laborales. Todo esto se encuentra firmado por el gremio y respaldado por la Asamblea, aunque luego no lo quisieron refrendar ante la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) pese a lo pautado con este gobierno.

Por otra parte, también salió al cruce de las afirmaciones del sindicato sobre la IDM. “Nos acusan de hacer persecución y de mentir y yo no veo eso, somos la única Intendencia que tiene Convenios Colectivos inscriptos en el MTSS, se hacen reuniones permanentes donde se habla y ellos siempre firmaron en favor de lo acordado, reconocen que no existen incumplimientos entre las partes y luego no avalan lo que ellos mismo firmaron”.

“Están haciendo política y no vamos a permitir que unos pocos tuerzan el destino de Maldonado, realmente me da lástima que a la gente le llegue información equivocada”, concluyó.

El jerarca habló en conferencia de prensa junto a los representantes de la IDM en la Mesa de Negociación Colectiva que está en permanente diálogo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) en Maldonado.

La instancia tuvo lugar este lunes 14 de agosto en el 5º piso B de la IDM con la participación de los representantes de la IDM en la Mesa de Negociación Colectiva -Diego Techera, Martín Hualde, y Carlos Medina-, además de integrantes del equipo de gobierno.