El exintendente Enrique Antía largó la campaña por la reelección en Maldonado con un acto al que asistieron más de 3000 personas en los Coronillas, el mismo lugar donde hace 20 años comenzó el proyecto Todos x Maldonado que lo llevó a triunfar en el año 2000 por primera vez. Al acto asistieron los diputados Alvaro Dastugue, Alfonso Lereté y Alvaro Delgado, futuro secretario de la Presidencia y dirigentes de las más de 10 agrupaciones que lo respaldan.

En su discurso, Antía se mostró confiado en que el próximo gobierno en Maldonado será del Partido Nacional y la gestión, que aspira repetir por tercera vez, será distinta, porque habrá un gobierno de su colectividad a que le exigirá también que cumpla con el destino.

“Me tocó ser 2 veces intendente con partidos distintos a mi partido, por eso ahora vamos a encarar con mucha fuerza lo que se viene porque el Gobierno Nacional es un gobierno amigo de Maldonado” sostuvo. Recordó que en 2015, nadie creyó que podría ganar y lo hizo, al tiempo que sostuvo que para triunfar convocó a todos, no solo a los blancos, señalando que fue un gobierno de Concertación, por la vía de los hechos, para sacar al Frente Amplio y eso marcó el camino hacia adelante.

Con creces

En su discurso, Antía recordó que ese compromiso nació barrio por barrio y hoy hace recorre todos los lugares del departamento sin bajar la mirada a nadie porque lo prometido en materia de Seguridad, Trabajo y Maldonado Solidario, están cumplidos con creces. Sostuvo que en Seguridad, la inversión millonaria para no perder la grifa de destino turístico y seguro “es una realidad”. Cuestionó que fue algo que hizo sin que el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi haya ido a ver siquiera esa obra. En ese sentido adelantó que seguirá invirtiendo en esa materia y puso como ejemplo, del éxito del sistema, no solo los resultados, sino que quienes lideraron el proyecto desde la jefatura van a ocupar jefaturas en Montevideo, Canelones y Maldonado.

“En trabajo se hizo mucho, no solo en obra pública, pequeñas empresas limpiando, en turismo, sino también en materia de inversiones”. Destacó que hay más de 3000 personas trabajando, rechazando los cuestionamiento que en esa materia hace la oposición. “Fue algo que salió muy bien. Le quitamos los impuestos, coordinamos con el gobierno nacional y tenemos más de 50 emprendimientos en construcción y trabajando directamente, para los que criticaron las exoneraciones, porque los contamos, hay 2.250 personas trabajando directamente y más de 3000 con el trabajo indirecto. Esto es posible solamente con los primero 650 mil metros cuadrados construidos, van empezar más de 400 mil y esa cifra de trabajadores va seguir creciendo. Esa es una señal muy fuerte y si estaremos orgullosos de esto que el gobierno entrante va a seguir quitando impuestos para seguir generando desarrollo en el departamento”, reveló.

Sobre Maldonado Solidario destacó las políticas en materia de vivienda, discapacidad y prevención de adicciones. “Si no estuviéramos no habría miles de becas gratuitas, ómnibus que llevan gurises de lugares alejados a estudiar, no habría inclusión”. Sostuvo que el Frente Amplio mintió a la gente en muchos temas, pero el último ejemplo fueron las 77 viviendas en el 14 de febrero que en 2009 el anterior gobierno había prometido y las terminó el Partido Nacional. “Eso era lo que había, política de carteles, rutas y viviendas de carteles, nosotros vinimos a terminarle las obras y pagárselas” acusó.

Señaló que el adversario es el Frente Amplio porque hizo mal gobierno cuando estuvo en

Confiado

Antía se mostró confiado en que volverá a ganar y señaló que en la interna fueron los más votados y en las nacionales también, a lo que le suma una gestión para mostrar. Criticó que en lo que va de la campaña no ha visto una sola idea, y contrarrestó eso con propuestas concretas que lanzó. “Cuando nos presentamos nadie creía que íbamos a ganar y cuando vieron que ganábamos nos dieron palo. Ahí dijimos ante una agresión una propuesta, ante un ataque, una idea. Ahora decimos lo mismo” sostuvo entre aplausos.

En la víspera de la elección Antía se mostró alegre por tener un gobierno amigo donde hay una cantidad de compañeros que van a ocupar cargos de responsabilidad. Pero advirtió que al gobierno amigo le van a exigir que se la juegue por el departamento.

El ex Intendente dijo que pedirá al nuevo gobierno canastas de materiales y apoyo a los planes que ya están en funcionamiento para cumplir con las políticas que llevó adelante en su gobierno.

Recordó que en su último día de gestión firmó para comprar tierras para los vecinos de Maldonado en Pueblo Obrero, San Carlos y Pan de Azúcar, como los 430 terrenos de Urbanización al Norte que adquirieron parejas jóvenes.

En seguridad se comprometió a seguir apoyando “como hasta ahora” y adelantó que habrá 90 sitios más para reforzar este modelo. También habló de tecnología para el grupo de Guardavidas y sostuvo que mientras en Maldonado se salvaba gente, había huelga en Montevideo.

En materia de trabajo, Antía destacó que continuará con las exoneraciones para fomentar la construcción y el trabajo. Recordó que antes de irse del cargo recibió tres grandes proyectos, que sumados ocuparán más de 530 obreros lo que denota confianza. También se comprometió a reflotar la millonaria inversión del Hospital Internacional que está cajoneado en el MSP

Asimismo dijo que hará las gestiones que sean necesarias para respaldar la zona franca audiovisual que se busca instalar en el departamento. Reflotará también el proyecto turístico de Isla de Lobos y le pedirá al MTOP que invierta en mejorar el muelle, algo que no hizo el gobierno del Frente Amplio.

Sostuvo además que quiere un puerto de cruceros para Piriápolis, pero quiere orden, limpieza y prolijidad antes que nada, exhortando a la militancia a pelear para ganar esa alcaldía. Sostuvo que terminará con las ocupaciones en Punta Negra 7 Playa Hermosa. Recuperará la playa con accesos y pasarelas, porque Piriápolis merece ser un motor del turismo. Iluminará la cruz y creará un ascenso democrático para que la gente puede llegar hasta la cima del Cerro Pan de Azúcar. En la localidad de Pan de Azúcar irá por más empresas para el parque industrial, hoy hay 9 y va a ir por lograr 15. Para el centro de Maldonado quiere veredas y obras, y para Solís un proyecto de desarrollo turístico en la costa del río con embarcaciones para paseos turísticos y una piscina para Gregorio Aznárez.

En San Carlos, además de haber sacado el huevo frito, hará mucha caminería rural, como la que ya se hizo, de calidad, para tener años de paz y bajar el costo operativo. También redobló su compromiso en materia de asentamientos y señaló que así como eliminó el Placer, ya comenzaron con el Kennedy, donde al finalizar el período habrá trasladado 50 familias.

Se comprometió con la modernización del parque indígena y también en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Capuera con más obras. En Aiguá, expropiará un terreno de la costa del arroyo para hacer un gran parque al que llamará Dr. Esteban Agustoni.

Sobre el final exhortó a caminar todas las esquinas del departamento, porque la cercanía es la garantía para el triunfo. Pidió mirarse a los ojos para comprometerse.