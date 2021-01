Desde la Unión Médica local se dieron a conocer los números de camas de CTI en Maldonado, que llegan a treinta y una entre el sector público y privado, pero que, llegadas las circunstancias podrían llegar a cuarenta y tres, ya que La Asistencial tiene la posibilidad de adicionar doce camas del sector de cuidados intermedios. En el hospital de Maldonado hay 15 camas, de las cuales siete fueron inauguradas hace unos días. Y dieciséis es la capacidad entre el sanatorio Mautone y La Asistencial. En la actualidad hay 18 pacientes internados entre diversas patologías, y cuatro infectados por COVID-19. Cabe destacar también que las camas del sector público pueden ser ocupadas por pacientes de otras localidades, informaron.

Recursos Humanos

“Cuando hablamos de recursos para afrontar esta pandemia el foco se centra en las camas o respiradores, en los test, en las mascaras…en fin, en recursos técnicos. Gracias al apoyo de las Autoridades o Gobiernos, o incluso el sector privado como ya lo hemos presenciado, es posible incrementar cantidades; y como trabajadores de la salud estamos completamente agradecidos”, explican los profesionales de la salud agrupados en la Unión Médica de Maldonado. No obstante, señalan que “de lo que poco se habla es de los luchadores que están en la primera línea de batalla: las personas que trabajan en los centros de salud: enfermeros, nurses o médicos intensivistas –entre otros sectores que hacen al funcionamiento de un Centro de Salud- son recursos que se agotan, que no se pueden intercambiar” y dedicaron unas “líneas de agradecimiento a ellos de parte de todos los colegas de la Unión Médica, porque son los verdaderos “guerreros”, de los que poco se habla, y a quienes no se les reconoce su trabajo ante cada aglomeración, incumplimiento de protocolo o fiesta clandestina”.