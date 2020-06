Entró a una farmacia y roció al empleado con combustible amenazando con prenderlo fuego

El juez penal de turno dispuso la condena de Luis Alberto Da Silva de 38 años, poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de un delito de rapiña a la pena de cuatro años de penitenciaria, con descuento de la detención sufrida.

Este sujeto cometió una rapiña en una farmacia ubicada en calles 1 y 11 de Barrio Hipódromo, pero no usó un arma, sino que roció con combustible al empleado y lo amenazó con prenderlo fuego si no le daba dinero. Pero el empleado no se amedrentó y se defendió arrojándole un termo, que fue agarrado por el delincuente para luego huir del lugar.

Momentos después, personal del Área de Investigadores del Distrito II que patrullaba la zona en su búsqueda lo detuvo cuando iba por las calles Bohanes y Arachanes, llevando el termo y un fuerte olor a combustible. Expuesto ante la justicia competente, resultó lo que luce al inicio.

En Pan de Azúcar

El juez penal de turno dispuso la condena de Lucas Nahuel Rodríguez Pereira, de 23 años, poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de un delito de hurto en régimen de reiteración real, a la pena de seis meses de prisión con descuento de la detención sufrida.

Días atrás se cometió un hurto en un comercio en una casa de remates ubicada en calle Feliz de Lizarza en la ciudad de Pan de Azúcar, de donde sustrajeron mercadería por encima del tejido perimetral.

Según lo investigado por personal del Distrito I, Rodríguez Pereira no sería ajeno a este hecho y a otros hurtos en la zona, por lo que la justicia competente dispuso su detención. Personal de la jurisdicción que días después realizaba recorridas por la zona, avistó al requerido en calle Álvaro Figueredo y lo detuvo. Sometido ante la justicia dispuso su condena.

Quiso robar

El juez penal de turno dispuso el Inicio de formalización de un hombre de iniciales O.M.M. de 22 años, por la presunta comisión de un delito de violación de domicilio. El parte policial informó que se dejó constancia que el proceso se encuentra suspendido condicionalmente y el imputado asumió como obligaciones por el plazo de sesenta días: residir en un domicilio específico el que no puede modificar sin conocimiento del tribunal, guardar arresto domiciliario nocturno en el horario de 22:00 a 06:00 y presentarse una vez por semana en la Seccional de su domicilio.

El 26 de junio la policía fue alertada sobre un hurto en una casa ubicada en calles Cántaro Fresco y Carlos Cal de Punta del Este.

En el lugar los agentes fueron informados que un individuo había sido visto saliendo de la casa en bicicleta. Los policías constataron daños en la puerta de un galpón, y realizaron recorridas en las inmediaciones. Poco después lo vieron y lo llevaron a dependencias Policiales.

Quiso robar I

El juez penal de turno dispuso la formalización de la investigación de una mujer de iniciales L.C.A.S. de 28 años, por la presunta comisión de un delito de hurto en grado de tentativa en reiteración real, con un delito de lesiones personales, atento a lo que surge se le imponen las siguientes medidas: no concurrir al domicilio o lugar de trabajo de la víctima; prohibición de acercamiento y/o comunicación a la víctima por el término de sesenta días y en un radio de exclusión de 500 metros, debiendo la imputada fijar domicilio.

La ahora imputada siguió a una mujer hasta su domicilio, en la calle 25 de Agosto de la ciudad de San Carlos, y mediante agresiones físicas le sustrajo un celular. Pero la víctima logró retenerla dentro de su casa y llamar al Servicio de Emergencias 9-1-1. Los agentes llegaron al lugar y derivaron a las dos a la Seccional. Realizadas las actuaciones correspondientes, fue expuesta ante la justicia competente con el resultado antes narrado.