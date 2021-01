El equipo de CECOED llegó en la madrugada de este lunes a una fiesta de la que participaban más de 120 personas en Pedragosa Sierra y Curupay. La movida se disolvió ante el pedido de los funcionarios por lo que no se dio cuenta a la fiscalía. No obstante, se procedió a multar a la propiedad y al organizador. Desde la Dirección de Gestión Ambiental se aseguró que la notificación a fiscalía es resorte de la policía, no de los inspectores de la Intendencia.

Se trató de uno de los procedimientos que viene realizando noche tras noche el equipo de CECOED.

