Equipo de Nat Geo que trabaja en Punta del Este: “hemos encontrado riquezas pero también problemas”

En las últimas semanas, un equipo de la National Geographic Society se encuentra trabajando en Punta del Este. Cada día el equipo, integrado por diez personas, entre científicos y técnicos en filmación, se embarca en el puerto y navega hasta los alrededores de la Isla de Lobos. El equipo es liderado por el abogado chileno Alex Muñoz, director de Pristine Seas para América Latina de la referida y más que centenaria organización de los Estados Unidos. El siguiente es el diálogo de Correo de Punta del Este con Muñoz.

-¿Cómo un abogado especializado en violencia doméstica termina nadando junto a los lobos?

-Siempre tuve la inclinación por jugarme por aquellas personas que estaban sufriendo. La injusticia siempre me inquietó. Siempre quise apoyar a aquellos que estaban en una situación más vulnerable. Por eso estudié para especializarme en derechos humanos. Me dediqué muchos años a esa especialidad del derecho. Incluyendo la defensa de las mujeres víctimas de violencia doméstica, la defensa de la libertad de expresión en Chile la que, en los años noventa estaba muy coartada. Fui el primer abogado de mi país que llevó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la censura previa a las películas. Caso que finalmente gané y que obligó a modificar la Constitución de Chile de ese resabio de la época pinochetista.

-¿Cómo se produjo el salto al tema ambiental?

-Me ofrecieron un trabajo en una organización dedicada a la conservación y defensa de los ecosistemas marinos. Se llama Oceana y que entonces recién se había instalado en Chile. Ahí me enamoré del mar donde encontré muchos elementos comunes con lo que yo venía haciendo. Cuando uno habla de los Derechos Humanos y de la defensa del medio ambiente siempre hay una parte abusadora y una parte abusada. En el caso del medio ambiente, hay gobiernos y grandes empresas que promueven, permiten la contaminación o la depredación de especies. Siempre hay comunidades que sufren de esa contaminación o de la escasez de alimentos.

-¿Podría decirse que fue una transición fácil? -Fue natural pasar de los Derechos Humanos al medio ambiente. Fácil.

-Me imagino que ahí te fueron a buscar

-Me fueron a buscar para trabajar en Oceana como director ejecutivo. Estuve ocho años. En ese lapso logramos concretar varias áreas marinas protegidas, legislaciones más estrictas para regular la pesca y la protección de especies como los escualos que estaban siendo masacrados por la práctica conocida como “aleteo”. Llevamos adelante una campaña muy fuerte contra la salmonicultura en la Patagonia que está causando muchos daños en los ecosistemas de los fiordos. Se trata de especies que no pertenecen al ecosistema chileno y la manera que los cultivan es muy dañina porque contaminan el fondo marino, se usan toneladas de antibióticos y como se escapan se comen a las especies nativas. Es muy grave el impacto que esta práctica causó en Chile.

-¿Cómo se produjo tu llegada a National Geographic?

-En esa época conocí a National Geographic. Nos transformamos en amigos y en socios, lo que nos permitió establecer dos parques marinos en Chile. En el año 2015 asumí la dirección de Pristines Seas para América Latina. Es un programa que se dedica al estudio, registro y creación de áreas marinas protegidas en todo el mundo. Trabajamos con comunidades y gobiernos de todo el mundo para dar nuestro apoyo en el esfuerzo para proteger el ámbito marino.

-Ahora estás en Uruguay, ¿cuál es el proyecto?

-Tengo amigos uruguayos que se dedican a la conservación marina como OCC y Karumbé. Son dos organizaciones líderes en la protección del mar. El año pasado OCC propuso la creación de áreas marinas protegidas en el mar territorial uruguayo. En ese marco, me pidieron ayuda para poder fundamentar estas propuestas. Decidimos unirnos en una campaña que llevamos adelante en marzo de este año junto a la Armada Nacional.

-¿En qué zona del mar territorial?

-A unas cien millas de la costa en la zona conocida como el “talud uruguayo”. Fue una extraordinaria experiencia, de mucha colaboración con la marina de guerra y con científicos uruguayos. Nos impresionó mucho la gran cantidad de tiburones que detectamos en el mar uruguayo a cien millas de la costa. Un agua completamente clara, donde uno podía ver a simple vista a los tiburones que se paseaban por la superficie. Vimos varias especies de tiburones. Peces Lunas, atunes y también tortugas.

-¿Qué equipos de filmación emplearon?

-Cámaras que bajaron varios cientos de metros de profundidad, hay otras que se mantuvieron en la superficie del mar. Estos equipos registraron todo lo que se les cruzó por delante. Una muy buena experiencia. De esa campaña prácticamente tenemos un informe científico terminado que primero queremos entregarlo a las autoridades uruguayas y luego publicarlo a la brevedad. También tenemos un vídeo para dar a conocer.

-¿Ese video será transmitido por el programa de la National Geographic Society?

-Ese es un adelanto de un documental más grande que queremos hacer sobre el mar territorial uruguayo y sobre la conservación de sus ecosistemas marinos.

-¿La National Geographic Society tiene un acuerdo con el gigante Disney para transmitir sus propuestas?

-La National Geographic Society, donde yo trabajo, es una institución sin fines de lucro que tiene 133 años de existencia. Se dedica a la ciencia, a la exploración y a la conservación del planeta. Los medios de la institución, es decir, el canal y la revista, fueron vendidos en un 70 por ciento a la cadena Fox hace cinco años. La institución se quedó con el treinta por ciento. El dinero producido por esa venta se puso en un fondo lo que nos permite vivir de esos intereses. Además, recibimos las utilidades que genera la propiedad de ese treinta por ciento. Luego Disney compró a Fox. Los canales y la revista están bajo control de Disney. La institución controla el nombre. La bandera de la National Geographic Society llegó a la Luna.

-Luego de la campaña de marzo ustedes están ejecutando la segunda parte con este relevamiento en Isla de Lobos.

-Así es. Resulta que teníamos dos propuestas a estudio sobre áreas marinas protegidas en el mar uruguayo: una en el talud y la otra en Isla de Lobos. Por eso ahora estamos acá filmando en la isla con un equipo más completo, además de llevar adelante el estudio científico del lugar. Ahora somos diez personas de la institución que trabajamos entre las grabaciones submarinas y los estudios científicos.

-¿Qué se encontraron en la Isla de Lobos?

-Hemos encontrado riquezas pero también problemas. En los estudios que están en desarrollo se publicará un informe científico que tendrá la información precisa. Además, ese informe también contendrá las recomendaciones que los científicos harán para Uruguay. Hasta ahora nos sorprendió la riqueza que encontramos en el fondo marino. Un fondo marino cubierto de vida. Pero, también hemos visto la presencia de especies invasoras que pueden causar un gran daño, que tienen una capacidad depredadora muy agresiva. Hablamos de algunas especies de mejillones y de caracoles. En este último caso el caracol de rapana.

-¿Qué impresión les causó la cantidad de lobos que hay en la isla?

-Es algo espectacular. Es la colonia de lobos marinos más grande de América del Sur. Siempre es muy emocionante nadar junto a ellos. Toda una aventura. Son muy juguetones, para nosotros es el mejor momento que podemos tener. Esperemos que la habilitación de las áreas protegidas en el mar uruguayo, asegure las condiciones para que los lobos puedan vivir en buenas condiciones.

-¿Qué tipo de apoyo recibieron de las autoridades uruguayas?

-Hemos tenido una relación muy amigable con el departamento de Maldonado, caso de Martín Laventure. Hemos tenido mensajes muy cordiales con la presidencia de la República. Invitamos al presidente Luis Lacalle para que nos acompañe en una jornada de trabajo. Estamos muy esperanzados en tener una reunión con él porque sabemos de su preocupación por el tema del mar.

-Las autoridades de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos han bloqueado toda iniciativa de generar un producto turístico para observar a la colonia de lobos de la isla. ¿Cómo ven ustedes este tipo de propuesta?

-Si. El turismo en la naturaleza puede ser una gran actividad económica cuando es bien desarrollada. Hay partes del mundo donde se promovió el turismo sin afectar negativamente ni al ecosistema, ni a las especies. Para esto es necesario establecer un plan de manejo que respete y que habilite una cuota de turistas que puedan estar en un momento determinado en ese lugar. Se requiere también una fuerte educación ambiental para que nadie, entre otras cosas, moleste a los animales. El turismo de naturaleza se basa en la premisa de jamás tocar a los animales. No hay que ir a buscarlos, ni tocarlos. Solo observarlos. Se requiere mucho cuidado y de expertos guías.

-¿Cómo impacta el tema cultural en todo esto?

-Muchísimo, porque la cultura va de la mano con el medio ambiente. Los sufrimientos que experimenta el medio ambiente hoy día son producto de las malas prácticas de los humanos. Por esta razón, las soluciones están en nuestras manos. Cada vez que se crea un área marina protegida se requiere de la cooperación entre los actores que usan esa área, con los científicos y con los gobernantes. No es posible crear un área marina protegida en un ambiente de confrontación. Por eso es muy importante acceder a la información, pero luego conversar cómo se puede proteger un área. Nuestra labor es explicar claramente los beneficios que genera la creación de un área marina protegida. Muchas veces se entienden a las mismas como una prohibición donde no se puede hacer nada. Nuestros estudios han demostrado que cuando se crea un área de este tipo los peces se reproducen rápidamente. En gran cantidad por lo que se puede pescar mucho más que antes alrededor de esas reservas.

Cruceros

_¿La National Geographic Society tiene una propuesta turística que comercializa en muchos lugares del mundo?

-Existe. Sucede que la pandemia suspendió la propuesta. Existe una línea de expediciones de National Geographic para turistas. Es una experiencia de muy alto nivel que se desarrolla en la Antártida, el Ártico, en las islas Galápagos. Entre otros lugares. También en las Malvinas. Lugares espectaculares donde los barcos de la National Geographic llevan a sus turistas. Hace un par de semanas se retomó la propuesta de visitar la Antártida. -¿Existe la posibilidad de que la Isla de Lobos tenga un producto que pueda sumarse a esta iniciativa de la National Geographic?

-No depende de mí. Pero entiendo que puede considerarse a la Isla de Lobos como un lugar de parada de estas excursiones. En el caso de la Antártida son viajes de dos semanas. Ese viaje para el Cabo de Hornos, entre otros lugares.

Crédito imágenes: Alex Muñoz – Manu San Félix | National Geographic