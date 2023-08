Erode Ruiz asumió como nuevo jefe de Policía: “a Maldonado no le podía decir que no”

Este miércoles se llevó a cabo el acto de relevo e imposición en su cargo del nuevo Jefe de Policía de la Jefatura de Policía de Maldonado, Comisario Mayor ® Erode Ruiz relevando al Comisario General ® Julio Pioli. “No pensé en volver a ser jefe de policía, me ofrecieron en otras oportunidades y no acepté, pero a Maldonado no le podía decir que no”, admitió el jerarca al hacer uso de la palabra durante el acto que se llevó a cabo en la calurosa mañana de este miércoles. “Hay que tener las pilas cargadas y en buena onda para enfrentar este año difícil”, dijo Ruiz. Consultado por los medios de prensa presentes en el lugar sobre cuáles eran los lugares más difíciles del departamento afirmó que “a San Carlos, por ejemplo, hay que prestarle mucha atención. Ese es uno de los pasajes de la droga”. Y adelantó que su primera visita “será al alcalde de San Carlos”.

El flamante jefe de policía también habló del sindicato policial con el que dijo siempre tuvo comunicación, “tuve buena onda y mala onda. Mala onda tuve cuando se metieron en lo que no deben meterse porque no pueden meterse en lo que es la administración del personal y mucho menos en la parte operativa”. “Yo le soluciono todos los problemas al sindicato”, agregó.

Recuerdo

Por su parte, el intendente Antía mostró su aprobación a la apuesta del gobierno al elegir a Ruiz como nuevo jefe de policía. Señaló que el gobierno trajo a quién es más “baquiano, tiene más experiencia y fue tomador de medidas que hoy dan resultados en el departamento”. Recordó que Erode Ruiz escuchó el día que él planteó siendo diputado -al entonces ministro Eduardo Bonomi- la inversión del Centro de Monitoreo y Videovigilancia. “Fue una opinión favorable que le llegó al presidente Tabaré Vázquez que luego garantizó la viabilidad del proyecto”. Por su parte, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, dijo que en estas instancias “es importante la renovación y la profundización en la lucha contra el crimen organizado, y hemos traído una persona baquiana, conocedora del pago, con experiencia, que no podía quedarse en la casa cuando en la Administración se da -sobre todo en este Ministerio- del Interior- una batalla campal contra el crimen organizado”. Por lo tanto, “queremos agradecer la disposición, la entrega y los resultados que esperamos tenga en su gestión el Comisario Mayor Retirado Erode Ruíz, que aquí en el departamento de Maldonado ya se lo conoce muy bien”.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro del Interior Luis Alberto Heber. el subsecretario Dr. Guillermo Maciel, el director general de Secretaría Dr. Nicolás Martinelli, el director de la Policía Nacional Comisario General ® José Azambuya y el sub director Comisario General Magister Jhonny Diego. También estuvieron presentes el intendente Antia, representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, autoridades departamentales, Comandantes de la Fuerzas Armadas, Jefes de Policía, Jefes y Subalternos de la Policía Nacional en actividad y retiro, personal de la escala básica, medios de prensa, familiares y público en general.