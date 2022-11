“Escándalo”, por Danilo Arbilla

Provocaron más de un escozor los números de las encuestas. Según sondeos que confirman lo que ya se “olía”, si las elecciones fueran hoy el Frente Amplio le ganaría a todo el resto (blancos, colorados, cabildantes y PI) por 4 puntos. Cómodo. Lo que alivia un poco a la Coalición Republicana, -y también a Orsi, que se siente que es fija-, es que las elecciones no son por estos días.

La imagen del presidente se mantiene alta (47%), pero ello no incide en la decisión de los electores (Blancos tiene el 31% y entre todos apenas llegan al 39%). Y además con tendencia a la baja en los apoyos y creciente en los rechazos. Son puntitos, pero de a uno come la gallina y al final se llena.

También tiene el 47% de simpatías Carolina Cosse. Con mejor tendencia y mayor saldo positivo que el presidente Lacalle Pou. La ingeniera recibe a su vez un altísimo respaldo de los frenteamplistas montevideanos. ¡Atenti Canelones!.

El Frente lo hace mejor. Y el gobierno lo hace muy mal; particularmente el partido de gobierno. No importan los recursos y el discurso progresista: para ellos Alberto Fernández es un clase A, Cristina no es una ladrona y la derecha la quiere matar (con pistola descargada), un funcionario, por La Floresta, es descubierto en “cosas raras”, renuncia y es un “valiente”, otro arremete contra los “putos de la derecha” y fue simplemente una desgracia (no se sabe qué dicen “los colectivos”). Y cuando encuentran un “cachón” como el de Astesiano lo explotan al máximo y hacen bien. A su gente todo le sirve y tragan sin masticar. Le dicen cualquier cosa, incluso una canallada como aquella de que los niños comían pasto, y dale que va.

Los blancos están como desnorteados. Cada cual está en lo suyo: el tema candidaturas o mojarle la oreja a sus socios; a los cabildantes en tema deudas, por ejemplo. Y para peor se nota como una ausencia de liderazgo.

Lo del Antel Arena va lento, lo de Carrera un caso clarísimo de abuso y omisión, parece que lo tiene un Fiscal que es muy estudioso; ¿y qué hay para estudiar en ese caso? ¿Qué dudas tiene?

El ministro Martin Lema, cuya seriedad y dedicación es reconocida, acaba de denunciar una serie de hechos vinculados al “caballito de batalla” de las “ollas populares”, decididamente escandalosos. Si es así como lo dice el MIDES eso muy serio. Fue pasado a la fiscalía (es de esperar que no le toque al mismo fiscal que lleva el caso Carrera.) Como sea, el hecho es que los correligionarios de Lema aparentemente no han puesto el entusiasmo ni la atención que el tema exige. Por más que los señalados se hagan las víctimas y hablen de persecución (kirchnerismo puro) es un asunto que reclama agilidad, investigación y castigo, si corresponde. Además ¡con la comida de la gente! Y no pasto, precisamente.



Felicitación. Búsqueda cumplió 50 años (lleva ya casi 51), felicitaciones. Cuando se pasó a semanario, el propósito fue hacer una publicación para que durara 100 años. Sin hombres imprescindibles. Donde cada uno que llegue, como decía el filósofo, ponga su pie delante de la última huella. Falta algo más de 49: ¡A por ellos, muchachos!