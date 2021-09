“Espaciales múltiples” de Diego Santurio en Zoco

Diego Santurio propone una muestra excepcional en Zoco. Es, en principio, una oportunidad única de ver la versatilidad del artista en el manejo del espacio, el dominio de las líneas y su enunciación estética. Santurio es un escultor que produce con pericia piezas de diferentes escalas, transita matices y demuestra una solvencia técnica implacable. Sus obras se disfrutan por la sutileza, el refinamiento, en definitiva por su gracia, pero a la vez, en cada una existe un desafío: administrar la tensión entre el amor y la imperiosa necesidad, visceral, de dominar el metal.

Espaciales Múltiples, alude no solo a la multiplicidad de piezas sino también a la espacialidad de las formas. Presenta una variedad de piezas realizadas especialmente para esta muestra, recorriendo no solo el espacio específico, sino que, lo más interesante, propone un transitar para emocionarse con la delicadeza y preguntarse sobre la realización y sus complejidades. La muestra, en su totalidad, invita a un recorrido que no es lineal, no es en un plano, es un diálogo entre piezas y espacios, entre formatos y técnicas, es arriba y abajo, sobre el piso y desde el techo, adentro y afuera.

Sobre el Artista

Diego Santurio, Salto, 1977

Hay un legado que marca su desarrollo y el vínculo con el material, éste tiene origen en la herrería de forja de su bisabuelo y luego lo continuó su padre en la metalúrgica. En su adolescencia descubre al arte como medio de expresión, fundamental y necesario para su vida, exponiendo sus primeros trabajos a los 17 años. Desde entonces la evolución como artista y también la de su obra ha sido constante, transitando un camino basado en la experimentación, permanentes desafíos y en un contexto inmejorable de aislamiento en su Salto natal. Su obra forma parte de colecciones privadas y públicas nacionales e internacionales y sus esculturas se encuentran en espacios públicos de diferentes ciudades.

Su obra en espacio público incluye esculturas en el Parque Mattos Neto, Salto, Uruguay Lago de Represa Palmar, Soriano, Uruguay/ Parque de Esculturas y Museo de la Fundación Pablo Atchugarry, Maldonado, Uruguay / Lago del DaningLingshi Park, Shanghái, China / Plaza Flores, Salto, Uruguay / Parque Antoine de Saint-Exupéry, Concordia, Argentina / Instituto ARXO, Pizarras, Santa Catarina, Brasil / Tierra Garzón, Rocha, Uruguay / DaningLingshi Park, Shanghai, China / Bienal del Chaco 30 años, Resistencia, Chaco, Argentina / Arapey Thermal, Salto, Uruguay /”Eran Miles” homenaje al Éxodo del Pueblo Oriental, Salto, Uruguay / 40 años, Salto Grande, Salto / Bodega Oceánica José Ignacio, Maldonado, Uruguay.

Espaciales Múltiples

de Diego Santurio

Del 17/9 al 6/11

Viernes y sábados de 17 a 19 o por agenda al 098991448

2 de Febrero (calle 10) y La Salina (calle 9) – Zona del Faro –

Punta del Este