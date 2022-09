Especialista en arte latinoamericano llegó al MACA para trabajar en proyecto curatorial de exhibición que se realizará el próximo año

El curador español Gabriel Pérez-Barreiro, especialista en arte Latinoamericano, viajó especialmente a Uruguay para trabajar en un proyecto curatorial sobre la intimidad creativa de los artistas María Freire y José Pedro Costigliolo. Dicha exhibición se realizará durante el calendario 2023 del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry.

Gabriel Pérez-Barreiro es doctor en Historia y Teoría del Arte por la University of Essex (Gran Bretaña), con maestría en Historia del Arte y Estudios Latinoamericanos por la University of Aberdeen. Es autor de numerosos libros y artículos, y ha dictado conferencias sobre arte moderno y contemporáneo de América Latina en varios continentes. Sus cargos incluyen el de director y curador en jefe de la Colección Patricia Phelps de Cisneros; curador de la XXXIII Bienal de São Paulo; curador de Arte Latinoamericano en el Blanton Museum of Art; curador general de la VI Bienal del Mercosur en Porto Alegre, Brasil; y director de Artes Visuales de The Americas Society en Nueva York.

Dupla creativa

María Freire y José Pedro Costigliolo fueron además de marido y mujer, los precursores del arte concreto uruguayo y juntos crearon el Grupo de Arte No Figurativo. En 1957 recibieron la beca “Gallinal” con la que viajaron a Europa y realizaron estudios en el Museo Stedelijk y en el Museo del Louvre con Bernard Dorival y André Varagnac. La dupla creativa del matrimonio, con sus caminos expresivos propios pero orientados en el mismo sentido, hacen que sus nombres siempre aparezcan asociados.

Costigliolo falleció en 1985 a los 82 años y Freire en 2015 a los 97 años. Fue una de las artistas de más larga carrera en Uruguay y un referente ineludible del arte geométrico del Río de la Plata.Obras de su autoría integran las colecciones del Museo Nacional de Artes Visuales, Museo Juan Manuel Blanes, Museo de Arte Moderno de São Paulo, Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Museo Reina Sofía y diferentes colecciones públicas y privadas de arte latinoamericano.

Foto: Natalia Ayala para MACA