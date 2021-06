Espectáculos públicos, fiestas y todo tipo de actividades similares quedarán habilitados a partir del 5 de julio

Los espectáculos públicos, fiestas y todo tipo de actividades similares quedarán habilitados a partir del próximo lunes 5 de julio, según lo resolvió el pasado viernes el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. La nueva realidad levanta, en parte, las restrictivas medidas dispuestas en marzo del año pasado cuando la pandemia de coronavirus desembarcó en el territorio nacional.

“Se entiende oportuno disponer gradualmente la apertura de los espectáculos públicos, así como habilitar las fiestas y eventos sociales de características similares, sujeta a ciertas condiciones relacionadas los protocolos aprobados y con su aforo (..) que con el fin de prevenir la propagación del virus en quienes participan de la práctica de deportes amateur deben cumplirse con especiales protocolos que establezca el Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio de las medidas dispuestas por la Secretaría Nacional del Deporte dentro de su competencia”, se lee en los considerandos del decreto aprobado por el presidente Luis Lacalle Pou actuando con los integrantes de su Consejo de Ministros.

Las medidas dispuestas por el gobierno no incluyen, para los departamentos de Maldonado, Montevideo y Canelones la reapertura de las salas de cine, las que sí lo estarán a partir del 15 de julio próximo, informó el gobierno. En todos los casos las actividades deberán cumplirse ajustadas a estrictos protocolos, limitaciones en el aforo, entre otras medidas preventivas de tipo sanitario.

Amateurs

Para la práctica de los deportes amateur se deberán cumplir los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio de las medidas dispuestas por la Secretaría Nacional del Deporte dentro de su competencia.

Ingresos

En tanto, el gobierno adelantó que pondrá en vigencia nuevas medidas de control sanitario para el ingreso al territorio nacional con el objetivo de contener la llegada de nuevas cepas, como la variante Delta. Las nuevas medidas fueron anunciadas por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en conferencia de prensa brindada el pasado viernes. El secretario de estado explicó que aquellos ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia en el país que arriben a Uruguay, deberán presentar un PCR negativo realizado como máximo 72 horas antes de su embarque. Además, a los 7 días del primer test, se deberá realizar un nuevo estudio PCR, a costo del usuario. “Es una medida de adaptación a la variante Delta”, añadió. una vez en el país y habiendo presentado el primer PCR negativo, no será obligatorio realizar cuarentena. Sin embargo, remarcó que es “responsable” aguardar el segundo resultado con aislamiento preventivo. Salinas sostuvo que la existencia de esta nueva variante del virus SARS-CoV-2 debe ser tomada con “realismo”, ya que se prevé que en algún momento pueda ingresar al territorio nacional. No obstante, informó que hasta la fecha no se ha detectado ningún caso de la variante delta en el país. Por su parte el secretario general de la Presidencia, Álvaro Delgado, indicó que el PCR que se deberá realizar la persona, una vez en el país, correrá a costo del particular, y en el caso de que no se desee realizar el test, se deberá realizar una cuarentena de 14 días. Además, confirmó que el nuevo protocolo comenzará a regir a la brevedad, una vez que sea firmado por el Consejo de Ministros.