La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Salud Pública aprobaron el protocolo de actuación de ensayos en locales para conjuntos de carnaval elaborado por Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu). El objetivo es evitar contagios de COVID-19 en este sector de la cultura y cumplir con las medidas preventivas ante la emergencia sanitaria.

El protocolo abarca a los directores responsables de los conjuntos de carnaval, los componentes, músicos, técnicos, asistentes y utileros, y personas allegadas a las instituciones donde se realizan los ensayos.

Las medidas preventivas son recomendaciones generales y se deberá analizar su instrumentación independientemente del nivel de riesgo de exposición. Previo al ingreso al local de ensayo, los integrantes del grupo de carnaval deberán realizar higiene de manos con agua y jabón durante 20 segundos o usar alcohol en gel, que deberá estar disponible en el lugar. También tendrán que limpiar las suelas del calzado en la alfombra o trapo de piso destinado para ello. El ingreso al ensayo se deberá hacer usando tapaboca o mascarilla.

No se deberá ingresar al área física del local de ensayo hasta no comenzar la actividad. Solo podrán hacerlo componentes, músicos, técnicos, asistentes y utileros. No se permitirá el acceso de público en general.

En el caso de los integrantes de coreografías y bailes, deberán llevar ropa adecuada para ensayar y cambiarse también de calzado en un lugar ya higienizado. Se recomienda no usar tapabocas durante la actividad física, pero sí mantenerlo cuando no la estén realizando. Las actividades de canto, actuación y puesta en escena se podrán realizar sin tapabocas manteniendo una distancia mínima de 2 metros, pero mientras esperan su intervención deberán llevar la mascarilla.

Durante el ensayo se intentará evitar las aglomeraciones, para lo cual será necesario mantener una distancia de 1,5 metros entre cada personas, aproximadamente. No podrá compartirse el mate o bebidas o tomar del mismo vaso o botella. Se deberá permanecer en el área de ensayo mientras dure este y, una vez finalizado, todos deberán retirarse. También al terminar los ensayos, los integrantes del grupo se deberán lavar las manos con agua y jabón durante 20 segundos.

El director del conjunto tendrá un registro (nombre, apellido, número de cédula de identidad, domicilio y número de teléfono) de todos los integrantes del conjunto. Las personas que antes de concurrir al ensayo tengan síntomas de COVID-19: temperatura de 37 º o más, tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolores musculares fuertes, resfrío, perdida de olfato y gusto sin estar resfriado o diarrea, deberán permanecer en su domicilio, dar aviso al director del conjunto y solicitar los servicios médicos de su prestador de salud.

Quienes registren los síntomas indicados no deberán ingresar al ensayo de carnaval, deberán usar tapabocas y retirarse con la debida seguridad con respecto al no uso del transporte colectivo. También los que sufran síntomas durante el ensayo deberán retirarse a su domicilio y llamar al médico. Asimismo, las personas que hayan estado en contacto con una persona con COVID-19 no deberán concurrir a los ensayos. El director del conjunto deberá determinar quiénes tuvieron contacto estrecho en las últimas 48 horas con la persona sospechosa o confirmada por COVID-19 y comunicarles que tomen los recaudos necesarios.

La resolución explica, en el punto 18, que si el contacto con un caso confirmado de COVID-19 se produjo en algún momento sin tapaboca, aquellas personas que estuvieron expuestas serán consideradas casos sospechosos, deberán realizar cuarentena con vigilancia y seguimiento por parte de su prestador de salud y retomarán los ensayos luego del alta médica.

En referencia a los locales de ensayo, la resolución indica que si fuese posible, deberán ser realizados al aire libre. Los locales cerrados deberán previamente ser higienizados con desinfectante, tanto los pisos como los picaportes, y disponer de alfombra sanitaria en la entrada. Además, los locales deberán estar ventilados en forma natural y los baños en buenas condiciones de higiene.Al realizar ensayos en la vía pública, se deberán evitar aglomeraciones donde se mezclen el público y los integrantes de las comparsas; todos los integrantes de las comparsas deberán mantener 2 metros de distancia y usar tapabocas.

Fuente: presidencia.gub.uy