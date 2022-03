Estaba requerido por un robo y se presentó en la seccional: marchó a la cárcel

Allá por el mes de mayo de 2020 la policía fue informada sobre un hurto que se había cometido en una vivienda ubicada en la ruta 39. El denunciante contó a los efectivos policiales que llegaron en aquel momento hasta su casa, que alguien había ingresado luego de romper una de las ventanas del lugar y se había llevado ropas varias. Además, agregó el hombre, no era la primera vez que lo robaban, era la quinta vez.

La Policía Científica trabajó en el lugar recolectando indicios biológicos que fueron remitidos a la Dirección Nacional de Policía Científica para su análisis. Una vez obtenidos los resultados fue identificado el autor del hecho. Se trataba de John Ficheral (sic) Acosta Sosa, de 39 años de edad quien ya había estado en la cárcel un par de veces por haber robado.

La justicia dispuso entonces su requisitoria y emitió una orden de allanamiento para su domicilio en San Carlos, aunque en ese momento no fue localizado.

Pero en esas vueltas de la vida, Acosta apareció este martes en la seccional segunda. El parte policial no informa si fue a realizar un trámite o simplemente se fue a hacer cargo de sus problemas. La cosa es que fue conducido a la fiscalía de turno y luego de realizada la instancia en el Juzgado Penal de 2° Turno de San Carlos finalmente se dispuso su condena como autor penalmente responsable de reiterados delitos de hurto especialmente agravado a la pena de quince meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La moto no



Por otra parte, este martes en horas de la mañana la policía fue alertada sobre el intento de hurto de una moto que se encontraba estacionada en un taller ubicado en la calle Ituzaingó. El denunciante se comunicó con el Servicio 9-1-1 mientras seguía al sujeto, que luego fue detenido por efectivos policiales e identificado como Rodrigo Martín Figueira do Canto, de 29 años. Este mismo hombre también habría sido el autor de otro hurto a una moto, el pasado 11 de marzo, del patio de una casa en la calle Bergalli. El damnificado aportó filmaciones de cámaras particulares donde los investigadores reconocieron Figueira.

Además, fue relacionado a otro robo, esta vez ingresó a una vivienda del barrio Scarone, con sus moradores dentro, hecho éste que fue denunciado el 9 de marzo.

La damnificada detalló el hurto de una cartera con billetera y documentos, un reloj, una consola de play station y un joystick, entre otros efectos. Aunque en esa oportunidad, salieron a perseguirlo y Figueira se vio obligado a correr y abandonar parte de los efectos en el patio de la casa.

Ahora fue atrapado y conducido ante las autoridades judiciales quienes dispusieron su condena como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto especialmente agravados, uno de ellos en grado de tentativa, en reiteración real con un delito de hurto en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio, a la pena de veinte meses de prisión efectiva. Por último, pero no menos importante: en su haber contaba con varios antecedentes.,