Estaciones de servicio no aceptarán más tarjetas de crédito si éstas no rebajan los aranceles

Cuando faltan apenas días para el inicio de una nueva temporada de verano, las Estaciones de Servicio del departamento de Maldonado habilitaron un plazo de trece días a las empresas bancarias emisoras de las tarjetas de crédito empleadas para la compra de combustible y de otros insumos.

Al finalizar un encuentro cumplido en la víspera, los propietarios de las estaciones de servicio de Maldonado advirtieron que el Ministerio de Economía y Finanzas no respondió todavía a su planteo de rebajar los aranceles cobrados por el uso de tarjetas de crédito.

Comunicado

“De no recibir respuesta antes del 20/12/21, NO se aceptarán tarjetas de Crédito como forma de pago hasta que se resuelva el tema”, sostuvo la entidad en un comunicado emitido ayer martes.

“Se ha recibido el llamado del Ministro de Turismo, Tabaré Viera; mediando en el tema y tratando de buscar una solución que no afecte a los turistas que llegarán al país en la próxima temporada. La idea no es NO (en mayúscula en el original) aceptar tarjetas, sino aceptarlas pero con aranceles que se puedan pagar”, señaló el comunicado.