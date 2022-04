Estado de la flota en algunas comisarías del departamento es “lamentable”

Según fuentes policiales, en la Seccional Primera hace una semana que no hay móvil porque no hay repuestos para la camioneta

Según consignan fuentes policiales el estado de la flota en algunas comisarias del departamento es “lamentable”. En Cerro Pelado, por ejemplo, aseguraron que hay un solo móvil al que la dirección hidráulica no le anda: “para doblar es un peligro, un desastre las cubiertas”. En ese móvil -dijeron las fuentes- “no puedes hacer nada, no puedes hacer una emergencia porque vos frenás y el móvil se va para cualquier lado, un desastre”. Por otra parte, según informaron, la Seccional Sexta, una de las principales comisarías por el flujo de movimiento que registra, estuvo “meses sin móvil”, y hasta debía pedir prestada una patrulla a alguna otra comisaría. Y en la “primera” hace una semana que no hay móvil porque no hay repuestos `para la camioneta.

Al tanto

Este martes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber visitó el departamento para inaugurar el destacamento de Cerro Pelado y el polígono de tiro “Dr. Jorge Larrañaga”.

En ese lugar fue consultado por el complicado panorama que exhibe la flota a lo que el jerarca respondió afirmativamente. “Teóricamente tenemos tres mil autos, pero mil los tenemos radiados permanentes. O sea que no hay forma de recuperarlos. Otros mil los tenemos radiados transitorios, o sea que por el kilometraje que a veces es de 300.000 o 400.000 kilómetros permanentemente entran a taller. Lo que tenemos realmente, en números redondos, son mil. La tercera parte de lo que tenemos. Desde el ministerio, con Jorge primero y nosotros ahora, hemos ido comprando autos que tienen la virtud que cuando llegan a cierto kilometraje se renuevan automáticamente. Ese es el mejor sistema para la policía”, señaló.

“Ahora estamos renovando patrulleros y hemos comprado 150 y camionetas que están entregando, pero que ha estado demorado producto de la pandemia y de los problemas de los navíos para traerlos”. “Nadie más interesado que yo que todos estos autos estén patrullando”, finalizó.