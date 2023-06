La compañía de software especializada en seguridad ESET, alertó en los últimos días sobre una estafa piramidal que circula en varios países de América Latina en la que utilizan el nombre de Amazon, MercadoLibre y otras plataformas de comercio electrónico ofreciendo un empleo de medio tiempo que consiste en enviar pedidos a cambio de comisiones. Si bien en algunos casos se hacen pasar por representantes de plataformas popularmente conocidas, en otros no. Pero algo que varios de los engaños identificados por ESET tienen en común es que las personas son atraídas para registrarse en una plataforma en la cual realizarán tareas asignadas, como hacer supuestos pedidos virtuales en plataformas de compra para aumentar las ventas y reseñas de los productos.

Durante 2022, y también en lo que va de 2023, el equipo de investigación de ESET recibió varios reportes de personas en América Latina denunciando engaños en una estafa de estas características. Los estafadores establecen contacto utilizando distintas estrategias, desde anuncios de Facebook, publicaciones en app de empleo fraudulenta llamada JobGuy que incluso estaba disponible en Google Play (ahora eliminada), a través de redes sociales como TikTok o incluso vía mensajes SMS. Estos anuncios suelen derivar a cuentas de WhatsApp o Telegram donde las potenciales víctimas establecen contacto con un representante que explica en qué consiste el trabajo y cómo comenzar a ganar dinero.

Para empezar la persona debe registrarse en una plataforma. Luego, los supuestos representantes envían un enlace junto con un código de acceso. Una vez registradas, se encontrarán con un saldo positivo que les permite comenzar a trabajar o “enviar pedidos” inmediatamente y de esta manera empezar a ganar comisiones.

A través del canal de WhatsApp que ESET ofrece para que las personas puedan reportar engaños, una persona de Argentina compartió un paso a paso como fue que se involucró y terminó perdiendo el dinero que invirtió. Según explicó, todo comenzó a través de un anuncio en Facebook en el que se ofrecía una oportunidad de trabajo sin necesidad de experiencia con ganancias de entre 20.000 y 30.000 pesos, equivalentes a unos 80 dólares, para el que solo se necesita contar con el teléfono y dedicar entre 15 y 20 minutos diarios.

Desde Marruecos

Al hacer clic en “más información” la víctima abrió un chat de WhatsApp asociado a un número de Marruecos (+212). Tras consultar de qué se trata el empleo, los estafadores respondieron que eran socios de Amazon y se trata de un programa de afiliados cuyo objetivo es mejorar la clasificación de las ventas y la reputación de productos que se ofrecen en tiendas virtuales. El trabajo consistía en completar tareas como “aceptar pedidos” de productos en distintas plataformas de compras para supuestamente “ayudar a las tiendas online a aumentar las ventas”. En este caso, se derivó a la víctima a otra cuenta de WhatsApp de código +63, perteneciente a Filipinas. Desde esta segunda cuenta se le envía un enlace de registro a una plataforma junto con un código de registro. Una vez registrada, ingresa su número de teléfono y “otros datos personales” y encuentra un repositorio de productos que debe comprar y luego enviar para comenzar a ganar dinero en forma de comisiones.

De esta manera los estafadores envían el enlace y con un código de invitación para acceder a la plataforma donde realizarán estas supuestas tareas. Al ingresar por primera vez a su cuenta, la persona encontrará un saldo a favor que le permitirá comenzar a trabajar comprando y enviando pedidos.

Al hacer clic en “empiece a ganar dinero” se accede a un inventario de productos que se pueden “comprar” con el detalle del costo y la comisión (del 20%) que se obtiene por hacer el “envío” del mismo. Gracias al saldo a favor con el que se abre la cuenta, la persona puede comenzar a comprar y enviar productos, pero luego de hacer un par de envíos el saldo se agota y aquí comienza el engaño, ya que debe realizar un depósito para seguir trabajando. Si bien al principio los delincuentes permiten retirar las ganancias acumuladas para crear confianza, luego esto cambia. De hecho, la víctima de Argentina nos confirmó que logró retirar el dinero acumulado dos o tres veces para que no desconfíe.

“El fraude se basa en hacer creer a las personas que a medida que van cumpliendo con distintas tareas pueden ir escalando de nivel, lo que significa que las comisiones serán mayores, pero también los depósitos. Si bien la plataforma tiene una opción para hacer recargas desde el sitio incluyendo los datos para vincular su cuenta bancaria, la víctima nos contó que en su caso hizo los depósitos a través de Mercado Pago y envió el comprobante vía WhatsApp al asesor que lo estaba guiando en el proceso. Luego se encargan de ingresar el dinero a la plataforma.”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Así va transcurriendo y a medida que la persona completa las tareas y acumula ganancias la plataforma va solicitando hacer depósitos por sumas de dinero cada vez mayores. Hasta que en un momento dado le indican que subió de categoría y la derivan con otro asesor con otro número de teléfono, pero en Telegram, que solicita datos personales. En un momento el monto de los depósitos aumentó considerablemente y pasó de ser 4.000 a 35.000 pesos. Ya en esta etapa si la víctima no accedía a depositar el dinero no podía retirar las ganancias acumuladas, y es ahí que cae en la cuenta de que era un fraude.

En la trampa

Al menos desde mediados de 2022 desde ESET identificaron varios reportes de este modelo de fraude. Si bien muchas personas lograron detectarla a tiempo, otras cayeron en la trampa y perdieron su dinero. A continuación desde ESET comparten algunos ejemplos de los mensajes con los que pueden intentar atraer a las personas a esta falsa oportunidad de ganar dinero.

Una persona de Colombia compartió una serie de videos utilizados por los estafadores en los cuales se hacían pasar por Mercado Libre y explicaban el modelo de negocio. En este caso, la persona se contactó con los estafadores luego de ver el anuncio en una app de empleo de dudosa reputación. Se trata de una aplicación sobre la cual han alertado por tratarse de un fraude. Se trata de una herramienta más que utilizan los ciberdelincuentes para convencer a las personas que se trata de algo legítimo, así como supuestos certificados en nombre de la empresa.

Pero como menciona el equipo de ESET Mercado Libre o Amazon no son los únicos nombres que utilizan los estafadores para engañar a sus víctimas. También recibieron reportes de personas que fueron por el mismo tipo de estafa piramidal utilizando, por ejemplo, el nombre Lazada.

