Este fin de semana se corre la 2ª fecha del Campeonato Mundial de Turismos FIA-WTCR

Santiago Urrutia buscará ratificar su gran comienzo; las dos carreras irán en vivo el domingo por VTV-VTV Plus

El Campeonato Mundial de Turismos (FIA WTCR) llega por primera vez al autódromo de Estoril, Portugal. Si bien el país lusitano ha estado en el calendario mundial, la sede ha sido el circuito urbano de Vila Real.

Quinto en el certamen mundialista a 10 puntos del líder Jean Karl Vernay (Hyundai), Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co) buscará en los dos entrenamientos del sábado el mejor equilibrio posible en Lynk & Co 03 TCR para enfrentar la clasificación y posicionarse bien en lo alto en la grilla de las dos carreras.

Su muy buen comienzo en Alemania hace dos semanas son motivantes. Pero enfrentarse a un autódromo nuevo y con la mayor penalidad técnica en los autos “celestes” de acuerdo al BoP (Balance por Performance) de la FIA, hace que Estoril sea un enorme reto para piloto y equipo.

Un buen resultado tanto en clasificación como en carrera le permitirá a Santiago Urrutia posicionarse no solo en la tabla anual como serio aspirante al título sino también dentro del equipo.

A la velocidad y calidad de sus propios compañeros en Cyan Racing, Santiago Urrutia –tras Alemania- sabe perfectamente que enfrentar a los Hyundai y Honda será una tarea compleja al evidenciar estos una mayor velocidad y contundencia con sus nuevos autos y un BoP favorable.

Pero de eso se trata un Mundial: un gran desafío y Santiago Urrutia ya demostró en las primeras dos carreras del año, estar bien listo para enfrentarlo. Y por cierto, el equipo también.

CRONOGRAMA (HORA URUGUAYA)

Sábado 26 de junio

05.00 hs. Entrenamiento Libre EN VIVO WWW.FIAWTCR

08.00 hs. Entrenamiento Libre EN VIVO WWW.FIAWTCR

11.00 a 11.55 hs Clasificación (Q1 – Q2 – Q3) EN VIVO WWW.FIAWTCR

Domingo 27 de junio

08.15 Carrera 1 (13 giros) EN VIVO VTV-VTV PLUS

11.15 Carrera 2 (15 giros) EN VIVO VTV-VTV PLUS

DETALLES

Autódromo de Estoril, Portugal

Distancia: 4182 metros

Total de curvas: 13

Carreras: 3 y 4 de 16

Fecha: 25 al 27 de junio de 2021

Récords a batir: no hay