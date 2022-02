Este martes se presenta Chukker Polo Token: la primera cripto de polo en el mundo

El objetivo de los hermanos uruguayos José Ignacio y Juan Pablo Portela fue introducir al mundo del polo en esta nueva tendencia financiera, en la que ya están inmersos otros deportes como el fútbol, el golf, el fútbol americano o el basquetbol. La criptomoneda, denominada Chukker (un guiño al polo, ya que así se llama un período en un partido en este deporte), permitirá comerciar libremente dentro del mundo del Polo, acceder a experiencias VIP, comprar productos oficiales, entre otras posibilidades

José Ignacio y Juan Pablo Portela de 42 años siempre fueron fanáticos de los caballos y de la tecnología. Hace pocos meses, junto al argentino experto en trading crypto Jonathan Maggi, lograron unir sus dos pasiones creando la primera criptomoneda del polo a nivel mundial, con el objetivo de adentrar al deporte en esta nueva tendencia financiera.

La cripto que crearon los hermanos uruguayos denominada Chukker será lanzada este 1 de febrero y per-mitirá no solo participar en eventos relacionados con este deporte, sino también comprar productos y servicios, capitalizar la inversión, unirse a la comunidad de fans del Polo y participar de convenios con mar-cas Premium relacionadas al deporte. El objetivo de los creadores es que Chukker sea la primera moneda cripto de polo a nivel mundial, siguiendo los pasos de otros deportes que ya cuentan con su token propia como el futbol, el basquetbol, el futbol americano y el golf.

De esta forma, Uruguay se pone a la vanguardia creando esta moneda pensada para que quienes están vinculados al polo, desde los jugadores y los fanáticos hasta los trabajadores de este deporte puedan iden-tificarse con ella y usarla en comunidad como medio de pago. La idea es que el uso de la moneda se ex-panda en todo el mundo.

Esta cripto no solo permitirá comprar productos o servicios relacionados al deporte, sino que podrá usarse para comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, como cualquier cripto convencional, siempre y cuando la persona cuente con una billetera electrónica con tokens Chukker.

En cuanto al nombre, “Chukker” no fue elegido al azar ya que así se denominan los períodos —por lo gene-ral son 6— que conforman un partido de polo donde en cada uno de estos períodos se cambia el caballo.

Seguridad

Cualquier persona que esté interesada y que posea una billetera electrónica podrá comprar la moneda siguiendo el instructivo en la web ingresando a chukker.org o a través de la asesoría de los hermanos Por-tela a través de Telegram.

En cuanto a la seguridad, sus creadores contaron que Chukker ($CHK) utiliza el potencial y la seguridad de blockchain: todas las operaciones quedan registradas en esta tecnología, no hay intermediación en las operaciones lo que reduce fricción y costos, y al estar encriptado y descentralizado no puede ser alterado y es muy difícil de hackear. La cripto está construido sobre la red de Binance y próximamente podrá adqui-rirse en Coin Market Cap, CoinGecko y Dex Tools.

LOS COMIENZOS

El amor de los hermanos por los caballos se remonta a su niñez, cuando a los 5 años tuvieron que mudarse de Montevideo a la localidad de Menafra en Río Negro a una estancia que administraba su padre y comen-zaron a trasladarse a caballo cada vez que iban a clase a la escuela rural número 12. Pocos años después, se trasladaron a Young para hacer el liceo y fue allí que comenzaron, a los 11 años, a jugar al polo en el Río Negro Polo Club, una institución muy famosa y antigua en Uruguay. Además de la cripto del polo, José Ignacio y Juan Pablo fueron pioneros al crear el primer videojuego de polo en el mundo —Polo Game— y lograron juntar a la elite del polo mundial en el juego al conseguir los derechos de imagen todos los jugadores. El juego logró miles de descargas y la cuarta posición en las tien-das de aplicaciones de IOS y Android de manera orgánica sin ninguna publicidad.

Ese hito y éxito los motivó a seguir invirtiendo en la segunda etapa de polo game, que se lanzará entre marzo y abril de este año.

A su vez, impulsados por esta pasión por el polo, desarrollaron una colección de cascos NFT de polo únicos coleccionables con las banderas de distintos países del mundo. En esta primera etapa comenzaron con los 5 países más populares en cuanto al polo profesional, como lo son Argentina, España, Estados Unidos, Inglaterra y Uruguay. Los denominados “NFT”, son un activo “inimitable” en el mundo digital que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad, pero no tienen forma tangible en sí mis-mos.

En este caso, es la primera vez que un NFT combina polo y arte. Estos cascos se subastarán a partir del día lunes 1 de febrero hasta el 15 de febrero con un valor base de usd 1500.

En el mediano plazo, la idea de los hermanos Portela es llevar al polo al metaverso y de esta forma unir todas las creaciones a través de unos lentes y sensores: el juego de polo, los cascos (y más indumentaria que se lanzará en el futuro) que podrá usarse en él y la token Chukker para pagar tanto aspectos del juego como de la vida cotidiana de los usuarios.

