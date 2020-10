Uruguay nuevamente dice presente en The 48 Hour Film Project, la competencia cronometrada de cine más grande en su estilo. El reto se llevará a cabo en Punta del Este desde este viernes 16 al domingo 18 con todos los cineastas del país -profesionales y amateurs- que se animen a participar de este original desafío de escribir, filmar y editar un cortometraje de hasta siete minutos en sólo 48 horas.

Por quinto año consecutivo, la versión uruguaya del concurso -que nació en 2001 en Estados Unidos- aspira a promover el desarrollo del cine independiente y a distinguir a talentos locales. Exhibir el ingenio, desafiar el reloj y divertirse conforman el combo de esta maratónica competencia que reúne a apasionados por el séptimo arte que contribuyen a convertir el cine local en internacional. Esta edición es especialmente importante ya que se cumplen los 20 años del proyecto a nivel mundial.

En esta oportunidad el desafío de organizar esta competencia es todavía mayor: un año signado por el COVID-19 y la incertidumbre. Desde la casa central se recomienda un protocolo de instancias no presenciales, pensando en cuidar a los concursantes y organizadores.

Desde hace 20 años esta competencia se ha posicionado como un ritual para los cineastas de más de 100 ciudades en los seis continentes del mundo. Punta del Este se incorporó al circuito en 2016 con extraordinario éxito: hasta el momento han participado 107 equipos (cerca de mil personas) de diferentes áreas del mundo del cine.



Oportunidades internacionales

El cortometraje ganador calificará para la final mundial en el festival Filmapalooza 2021 que se realizará en Washington DC, donde tendrá chance de competir por el gran premio. También contará con la oportunidad de proyectarse en el festival de Cannes Court Métrage 2021.

En la primera edición fue “Betty” de la productora Black Fox el corto ganador que representó a Uruguay en Seattle y recibió una mención de la prensa especializada como uno de los cortos que debería haber quedado seleccionado entre los 12 mejores. En la segunda edición “No Él” del equipo Hermanos-Germans resultó el más laureado y participó en Filmapalooza 2018 en París. En la tercera edición fue el equipo Distante que representó al festival de Punta del Este en Filmapalooza 2019, en Orlando, con su obra “Nadie puede ser tan malo haciendo café” y fue proyectado en el Festival de Cine de Gramado en la sección denominada “Maldonado Filma”. En la cuarta edición, el año pasado, el ganador fue Juan Pescador del equipo Ignition Films, corto que representó a Punta del Este en Filmapalooza 2020 que tuvo lugar en la ciudad de Roterdam, Países Bajos, y en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este.

El proyecto fue declarado de interés turístico y cultural a nivel nacional.

Este mismo fin de semana otras cinco ciudades del mundo estarán compartiendo con Punta del Este la adrenalina de la competencia en sus respectivos festivales.





¿Cómo funciona?

En la tarde de mañana, viernes 16 de octubre, entre 18:00 y 19:00, les será asignado a los equipos inscriptos un género al azar y se les darán instrucciones sobre un personaje, un objeto y una línea de diálogo para incluir en sus cortometrajes. Por un tema obvio debido a la situación sanitaria actual, se presentará sólo un integrante de cada equipo y la instancia se trasmitirá por streaming en simultáneo.

Los trabajos deberán ser entregados antes de las 19:30 del domingo 18 de octubre de forma virtual.



¿Quiénes compiten?

Pueden competir cineastas –profesionales y amateurs– tanto de Uruguay como de cualquier punto de la región.



Premios

Los ganadores serán anunciados el sábado 14 de noviembre, en una función que aún no se ha definido si será presencial o virtual, en la que se exhibirán todos los cortos y el público podrá votar por su preferido.

Un jurado especializado –compuesto por Marcela Matta, Federico Borgia y Guille Carbonell– distinguirá a los mejores cortos en las siguientes categorías:



• Mejor cortometraje

• Mejor guión

• Mejor vestuario

• Mejor uso del personaje

• Mejor uso del objeto

• Runner-Up

• Mejor dirección

• Mejor edición

• Mejor actuación

• Mejor música

• Mejor fotografía

• Mejor sonido

• Mejor uso de la línea de diálogo



Inscripciones

Están abiertas hasta este viernes inclusive y tienen un costo de cinco mil pesos. Se realizan a través de http://www.48hourfilm.com/puntadeleste/48hf

Apoyan al 48HFP:

ICAU (Dirección del Cine y Audiovisual Nacional), Ministerio de Turismo, Municipio de Punta del Este, Canal Once de Punta del Este, Plasticoin, Diario Correo de Punta del Este, Cardiomóvil, 98.9 FM Bohemia Punta del Este, Liga de Punta del Este Fomento y Turismo, agencia Comunicación Express.