Este viernes habrá jornada de donación de sangre en San Carlos

Este viernes 7 de agosto en la Plaza Artigas de la ciudad carolina se realizará una jornada de donación de sangre. El Hemobus estará desde las 8.30 hasta las 14.30 y se aclaró que todo el proceso se efectuará bajo estrictas medidas de sanidad.

Según se informó, ante la disminución de donantes en los hospitales de todo el país “resulta fundamental y necesario que las personas concurran a hacerlo, contribuyendo de esa forma a evitar una eventual crisis en el suministro de sangre”.

Requisitos

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Pesar más de 50 kilos.

Presentar la Cédula de Identidad.

Se debe desayunar -está permitido comer o beber té, café, mate, jugos azucarados o refrescos, frutas o galletitas con mermelada-. En tanto, cuatro horas antes de donar se deben evitar sólidos y lácteos.

Si se hizo un tatuaje o se colocó un piercing, se debe aguardar un año para poder donar.

Si está amamantando, no puede donar.

Ante alguna de las siguientes condiciones NO se puede donar sangre:

Si la persona viajó o tuvo contacto con personas que viajaron al exterior.

Si tuvo o tiene síntomas de gripe, resfrío o contacto con personas con estos síntomas.

Con el objetivo de prevenir la propagación de COVID-19, el centro profundiza las medidas de higiene y cuidado por parte de los profesionales, además de brindar la opción de donación domiciliaria para quienes no puedan asistir a las instalaciones.