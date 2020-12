La página web de la comuna informa que desde este viernes se habilitará la reserva on line de turno para las inscripciones en las actividades de verano del Campus. Para esto, a las 9 horas en el sitio web de la IDM, http://www.maldonado.gub.uy, se habilitará la reserva de turnos que se podrá realizar hasta que se completen los turnos disponibles. Las inscripciones se llevarán a cabo los días martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de diciembre en el Hall de la piscina del Campus: se podrá obtener turno entre las 8 y las 14 horas.

Cada titular de la reserva contará con la posibilidad de agendar turno hasta para tres cédulas. Al momento de la inscripción se deberá presentar carné del Campus o provisorio vigente y cédula de Identidad.

El hecho de reservar turno no asegura tener un lugar en la actividad deseada ya que los cupos son limitados debido a la situación sanitaria actual. Asimismo, se recomienda tomar una fotografía al finalizar el proceso de reserva web para contar con todos los detalles del procedimiento culminado.

Se ha programado la ejecución de las actividades que se mencionan a continuación:

• Pileta libre (requiere inscripción).

• Escuela de Natación: 7 a 14 años, cumplidos en el año 2020.

• Matronatación.

• Gimnasia en el agua (grupo de Salud).

• Multideporte: niños 7 a 14 años -cumplidos al año 2020- y adolescentes de 15 a 18 años.

• Acondicionamiento Físico.

• Atletismo.

• Sala de Musculación.

• Discapacidad.

• Grupos de salud.

Próximamente, se darán a conocer las actividades discriminando días, horarios y edades.

Protocolo sanitario

Se trabajará con aforo reducido, por lo cual sólo se podrá inscribir una actividad por cédula. Además, se establece que para ingresar y circular en las instalaciones del Campus será obligatorio usar tapabocas correctamente colocado y en forma permanente. Y a esto se suma que se controlará, en el acceso al centro deportivo, la temperatura y no se podrá asistir con acompañantes.

