Estudiantes de varias carreras de la Universidad de la República (Udelar) autoconvocados, solicitaron a las autoridades de la institución que se mantengan las clases virtuales en aquellas materias y carreras que tienen un importante desarrollo teórico.

La solicitud se hace expresando que se han adaptado bien a la modalidad de educación a distancia, que entre otras cosas ha permitido que más gente pueda acceder a las clases, por ejemplo por no tener que enfrentar gastos de transporte desde el interior del país a la capital, o de alojamiento en Montevideo; o por permitir que personas con problemas de movilidad puedan acceder de forma más fácil a las clases.

Sofía Oliveros, representante del grupo de estudiantes que ya pidieron una reunión con el rector de la universidad, Rodrigo Arim, informó a Correo de Punta del Este que en Maldonado son 70 estudiantes, únicamente de la Facultad de Derecho, que se ven afectados por esta situación. A ellos se le suman alumnos de otras carreras de la institución como Psicología, Ingeniería, Humanidades y Ciencias Económicas.

Las representantes del grupo en el interior del país, junto con Oliveros, son Jessica Huton, Luciana Cabrera y Marina Casanova.

Preparan un proyecto

Oliveros es estudiante de Derecho y según informó, el grupo ya se organizó para desarrollar un proyecto con opciones de modalidades de clase, teniendo en cuenta el presupuesto de la Udelar, para presentarle a Arim una vez los reciba. Según indicó, además de a Arim, expresaron su preocupación a la decana de la Facultad de Derecho, quien aún no les ha dado una respuesta.

“Queremos poder seguir con la herramienta virtual porque tenemos diferentes realidades”, comentó la estudiante, quien detalló que entre los alumnos hay madres, padres, personas a las que se les dificulta pagar pasajes o alojamiento en la capital, personas con problemas de movilidad y privados de libertad. Según dijo, hay más de 130 personas privadas de libertad que con la virtualidad de los cursos pudieron rendir parciales, exonerar materias y tener un contacto más cercano, por la virtualidad, con los docentes, eso “les facilita la parte académica y también porque se van a insertar en la sociedad de otra forma”, comentó Olivera.

Por estas y las futuras generaciones

“Nosotros no estamos en contra de la presencialidad, porque entendemos que es muy importante en la vida universitaria, pero por nuestras circunstancias no podemos, por eso pedimos que se mantenga la virtualidad para las carreras más bien teóricas, teniendo en cuenta que hace dos años venimos con esta modalidad y ha sido muy exitosa”, comentó.

Por otro lado, agregó que esta iniciativa no es solo por las generaciones universitarias actuales, sino también por los estudiantes que actualmente están en bachillerato y por las generaciones que vendrán. “No solo estamos descentralizando la universidad sino dando las herramientas para que accedan a la educación terciaria”, concluyó.

Foto: UDELAR