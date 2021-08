Estudiantes del Liceo 4 Eduardo Víctor Haedo, de Maldonado, ganaron el primer premio en el International Space Settlement Design Competition, un concurso en el que debieron diseñar una estación espacial para la NASA.

Los estudiantes fueron galardonados después de llegar a la final de la competencia tras clasificar en el Desafío Espacial Latinoamericano (DESLA).

Este año los estudiantes no viajaron para participar del evento, sino que formaron parte de forma virtual, explicó a Correo de Punta del Este Mateo Rodríguez, uno de los integrantes del grupo.

En total fueron cinco participantes de diversos grados de la institución secundaria, quienes integraron el grupo ganador, llamado Vulture Aviation.

Rodríguez explicó que esta no es la primera vez que el equipo participa en el concurso, en el que ya han salido campeones otros años. Y comentó que la actividad, que se realiza con el acompañamiento de docentes, es llamativa para los alumnos, aunque con la no presencialidad en el centro, la participación ha disminuido con respecto a otros años.

El alumno destacó lo atractivo de la actividad en la que trabajan en equipos con estudiantes de secundaria de diversas partes del mundo y resaltó lo bueno de haber participado en la experiencia.