Eureka! Learning Days: un festival gratuito para aprender y disfrutar en familia

Uruguay será sede de la primera experiencia internacional de Eureka! Learning Days, un festival que inspira a las nuevas generaciones a conectar con la alegría de aprender de manera lúdica, accesible e integradora.

Esta propuesta es organizada por Edúcate Uruguay, una ONG de innovación educativa que trabaja para alcanzar un vínculo afectivo y efectivo de las nuevas generaciones con el aprendizaje.

Eureka Learning Days tiene como objetivo revitalizar el ecosistema en el cual aprenden los niños/as y jóvenes, ampliando la mirada desde la exclusividad de las aulas, haciaespacios del entorno cotidiano que pueden ser igual o más significativos para que quieran y busquen conocer más.

Para esto, decenas de anfitriones compartirán sus talentos durante los días 27, 28 y 29 de abril.

Los eventos del festival ofrecen una variedad de opciones accesibles y están organizados por diferentes temas de aprendizaje, que incluyen artes, creación, aprendizaje al aire libre, ciencia, tecnología y voz juvenil.

También hay sesiones de desarrollo profesional para educadores de todo tipo, ya sean escolares, extraescolares, de cuidado infantil o educadores no tradicionales. Cada propuesta buscará dejar una enseñanza y todas tendrán un foco con perspectiva de género, sustentabilidad e inclusión.

“Este evento conecta a las familias con oportunidades dinámicas de aprendizaje de organizaciones que enseñan con alegría, conexión e involucran el aprendizaje intergeneracional. Estamos muy emocionados de generar momentos de descubrimiento para niños y familias en todo Uruguay”,asegura Cecilia de la Paz, fundadora y directora ejecutiva de Edúcate Uruguay, que coordina el festival en Uruguay.

Remake Learning surge en Estados Unidos con el objetivo de generar en los niños, niñas y jóvenes, entusiasmo por aprender. Este año se realizará en Uruguay como primera experiencia país y luego en ciudades de Reino Unido y Nueva Zelanda.



Agenda de actividades



• EMOCIONARTE: AUTORREGULACIÓN DE LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA – 27/4 – 11 AM

Qué son y para qué sirven las emociones. El arte como medio de expresión. Autorregulación de las emociones en el aprendizaje. Se busca favorecer los procesos de autorregulación de emociones en niños y adolescentes participantes en los talleres.

Lugar: MACA (Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry) Ruta 104. Km 4,5, Manantiales, Maldonado.

Ideal para jóvenes de 11 a 13

• UNA EXPERIENCIA SONORA MULTISENSORIAL – POTENCIANDO LOS APRENDIZAJES Y CREATIVIDAD – 27/4 – 1:30 PM

Sonidos del Entorno, Música de Mozart seleccionada, Audición, Visión, Movimiento, Imaginación y más, confluyen en una experiencia lúdico educativa donde aprenderemos -chicos y grandes- a escuchar, atender, reconocer el sonido natural y organizado y su influencia en nosotros.

Potenciación Creativa Uruguay

Lugar: Parque Público de La Barra 34QQ+829, 20001 La Barra, Maldonado.

Ideal para niños de 2 a 10 años y adultos.

• INMERSOS – PORTAL BOSQUE – 27/4 – 5 PM

Un encuentro para conectar con el Bosque, desde la cultura, la naturaleza y la tecnología.

Lugar: Portal Bosque Cno. La Aguada, 20000 La Barra, Maldonado, Uruguay

Ideal para niños de entre 5 y 7 años

• THE FLOWERS AND THE BEES – 28/4 – 1 PM

Help us safe the bees and let your environment bloom! We will be learning about the importance of bees in our ecosystems and design a seed shaker to plant wild flowers in our neighborhoods and gardens.

Lugar: The Garzon School Gerardo Matos Rodríguez esq. Carlos Gardel,

La Barra, Maldonado

Ideal para niños de todas las edades y adultos



• “FOREST SCHOOL DAY

MAKING CONTACT WITH THE GROUND” – 28/4 – 11 AM





Compartiremos como comunidad nuestros días de “Forest School” (Escuela Bosque) y como desarrollamos el aprendizaje en la naturaleza en Human School. Llevaremos adelante una provocación para el origen de un proyecto sobre “la tierra” con una creación artística a partir de elementos de nuestro querido bosque.

Lugar: Human School Julián Murguía entre José Francisco Razzano y, Bartolomé Hidalgo, La Barra.

Ideal para niños de 0-7 años y adultos.



• ROBÓTICA CON ARDUINO – 28/4 – 2:30 PM

Programación y robótica para niñas, niños y adolescentes. Un taller grupal en el que se programarán robots con placas Arduino y con los que se jugará un Sumo robótico. ¡No te la pierdas!

Lugar: Edificio Movistar. 3er piso Av. Franklin Delano Roosevelt Parada 8, Maldonado.

Ideal para niños entre 11-13

• DESAFÍO MALVAVISCO – 29/4 – 5 PM

Se invitará a los jóvenes de 16 a 20 años a participar de una dinámica lúdica de aprendizaje vivencial donde desarrollaran el pensamiento creativo y experimentaran el poder de pensar colectivamente. La actividad estará liderada por Federica Abella Delucchi @fedeabella2022. Los jóvenes participantes trabajarán en equipos pequeños con la consigna de construir una pirámide o torre con fideos spaguetis y cinta. Una vez terminado el juego, se fomentará un intercambio de opiniones “Construye una torre: Construye un equipo”.

Lugar: Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este casi la, Rbla. Claudio Williman & 31 – Inzaurraga, Punta del Este, Departamento de Maldonado

Ideal para jóvenes de 16 a 20 años.

Acerca de Edúcate Uruguay

Edúcate Uruguay tiene como misión desarrollar las capacidades de quienes enseñan y quienes aprenden a través del diseño, investigación e implementación de nuevas metodologías de enseñanza, las cuales ponemos en práctica a través de proyectos innovadores y efectivos. Además esta ONG aspira a una sociedad equitativa donde, a través del acceso igualitario a una educación de calidad, todos puedan contribuir y participar en el desarrollo del país generando bienestar para sí mismos y para los demás. Conoce más en educate.uy y @educateuruguay

Acerca de Remake Learning

Remake Learning es una red de educadores e innovadores originada en Pittsburgh, E.E.U.U y que ahora se extiende por todo el mundo. La red ayuda a conectar personas, proyectos y organizaciones, lo que les facilita compartir las mejores prácticas, colaborar en nuevas ideas y encontrar financiación y aprendizaje profesional. Desde su lanzamiento en 2016, Remake LearningDays se ha convertido en la jornada de aprendizaje más grande del mundo, habiendo organizado un total de más de 2350 eventos y llegando a 175.000 familias. En 2022, Remake Learning celebró su aniversario número 15 y en 2023 recibió el premio WISE que reconoce a las iniciativas de mayor impacto en transformación social a nivel global. Para saber más podés ingresar a su web remakelearning.org

Acerca de la Fundación Grable

La Fundación Grable se guía por su misión de ayudar a los niños y jóvenes a convertirse en miembros independientes, afectuosos y contribuyentes de la sociedad mediante el apoyo a programas críticos para el desarrollo exitoso de los niños. Obtenga más información en grable.org