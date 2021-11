Excoordinador de Jefatura fue condenado a 24 meses de prisión

Este miércoles se cumplió una nueva audiencia penal en San Carlos en el marco de la causa que involucraba al excoordinador ejecutivo de la Jefatura de Maldonado, Fernando Pereira. El fiscal Dr. Jorge Vaz amplió la formalización con dos nuevos delitos y, tras un acuerdo con la defensa del imputado, se tramitó un proceso abreviado que redundó en la condena de Pereira.

Con alguna variación de los delitos por los que fue formalizado en junio, y con una ampliación que presentó el fiscal Vaz, Pereira fue condenado por la justicia. De acuerdo a la información adelantada, en las jornadas previas a la realización de la audiencia de este miércoles, hubo negociación entre Fiscalía y Defensa de acuerdo a lo previsto en el Código del Proceso Penal.

Finalmente, el acuerdo redundó en que el ex coordinador ejecutivo de Jefatura de Policía de Maldonado fuera condenado como autor de reiterados delitos de faena clandestina, reiterados delitos de revelación de secretos, un delito de omisión de funcionario público en denunciar un delito, reiterados delitos de abuso de funciones, un delito de tráfico interno de arma y un delito de falsificación ideológica por un particular, todos en régimen de reiteración real.

La pena fue fijada en 24 meses de prisión a cumplirse en régimen mixto: 9 meses de prisión efectiva que se cuentan desde el 14 de junio cuando Pereira fue detenido y comenzó a cumplir medida cautelar de privación de libertad, 3 meses de arresto domiciliario total y 12 meses de libertad a prueba con condiciones. Durante esos últimos doce meses Pereira deberá fijar domicilio, no podrá abandonar el país y deberá someterse a la supervisión de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA).

Asimismo, como parte de la pena, deberá abonar 100 Unidades Reajustables (algunos de los delitos por los que fue condenados tienen penas de multas económicas) y pesará sobre él la inhabilitación de ejercer cargos públicos por el plazo de 3 años.

Conformidad

La emisora FM Gente contactó al fiscal del caso y también con la defensa de Pereira, ejercida por los Dres. Pablo Ballesta y Rafael García. Ambas partes se mostraron conformes con el acuerdo y confirmaron que una vez que el caso pase al Juzgado de Ejecución y Vigilancia, podría aplicar el instituto de redención de pena. Esto es, en caso de que Pereira trabajara durante los próximos meses podría aplicarse algún descuento en el tiempo de prisión efectiva que le resta cumplir. Si esto no sucede, Pereira terminaría su período de privación libertad en la unidad penitenciaria en marzo y entonces pasaría a cumplir con los tres meses de arresto domiciliario total.

En el caso de que Pereira continúe cumpliendo la pena de prisión efectiva en la unidad de Conventos, el Juzgado de Ejecución y Vigilancia que tomará su expediente será el de Melo.

Por otra parte, el fiscal Vaz explicó la ampliación en los dos delitos que se agregaron a la imputación de Pereira: tráfico interno de arma y falsificación ideológica por un particular. Se trata de una venta de un arma, propiedad de Pereira y cuyo adquiriente fue un policía. Vaz adelantó que en los próximos días ese efectivo será formalizado por su fiscalía en relación a esa compra.

Ni Pereira ni el otro policía (un efectivo con grado de sub comisario) realizaron los trámites administrativos correspondientes a la venta y compra de un arma. Además, tiempo después, se presentaron para cambiar el número de guía, pero lo cierto es que esa arma terminó en otras manos y, de hecho, fue incautada en vinculación a un hecho delictivo para el que fue usada.

La causa que culmina con la condena de Pereira comenzó tras una denuncia radicada por una fiscal e incluyó meses de escuchas telefónicas hasta que el entonces número 3 de la Jefatura de Maldonado fue detenido el 14 de junio.

Además de Pereira, en el mismo expediente se había investigado a otro policía que también fue formalizado por la justicia.

FM Gente