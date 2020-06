Más de 91.000 personas ya habilitaron en sus celulares las alertas de exposición que incluye la aplicación Coronavirus UY. En total, casi 290.000 uruguayos descargaron o actualizaron la última versión de esta app, presentada el 15 de junio.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, exhortó a que la población descargue la aplicación y habilite estas alertas, una herramienta surgida del trabajo de técnicos uruguayos para implementar tecnología de las empresas Google y Apple. Uruguay es el primer país latinoamericano y el tercero en el mundo que implementa una herramienta de esta índole.

Paganini recordó que, a través de la habilitación de las alertas de exposición en nuestros celulares, es posible realizar un rastreo epidemiológico automático y rápido de los nuevos casos de covid-19, lo que permite localizar y detener nuevos brotes, como el que actualmente se registra en el departamento de Treinta y Tres. Se trata, por lo tanto, de un instrumento que colabora con otros desarrollados por las autoridades de la salud, como el rastreo manual de las personas que tuvieron contacto con pacientes que dieron positivo para covid-19.

Asimismo, complementa otras medidas de higiene y distanciamiento social imprescindibles, que forman parte de la nueva normalidad.

Cinturón de seguridad

El ministro enfatizó que este software es particularmente relevante en las zonas de frontera, debido a la cercanía con Brasil, un país que registra un alto número de pacientes con covid-19.

Para ejemplificar la importancia de esta herramienta en la lucha de Uruguay contra la pandemia, Paganini dijo que las alertas de exposición pueden compararse “con un cinturón de seguridad”, ya que utilizarlas disminuye los riesgos, si bien es muy posible que, una vez instaladas, no se necesite recurrir a ellas.

El titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería recordó que la aplicación respeta los principios de prevención de la salud y libertad responsable, tal como estableció el Gobierno para la gestión de la pandemia. Por ejemplo, el sistema no revela ningún dato personal ni identifica celulares o espacios visitados por las personas. Además, aunque el usuario haya habilitado las alertas de exposición, puede optar por no activarlas.

Las alertas de exposición advierten a cada persona sobre una posible exposición al virus, en caso de haber permanecido cerca de un usuario identificado como portador de covid-19 durante un tiempo relevante y a una corta distancia. De esta forma, podrán recibir, de forma rápida, atención médica e indicaciones, en caso de que así lo deseen. El aviso servirá como medida de prevención para su salud y la de su familia y disminuirá las posibilidades de contagio al resto de la población.

Para ello, cada persona que reciba un resultado positivo en el test de COVID-19 tendrá la posibilidad de colaborar con el resto de la población dando su permiso, que se pedirá explícitamente. Así, quienes hayan mantenido contacto recientemente con esta persona recibirán una alerta rápida, con la seguridad de que no sabrán ni quién es ni dónde lo mantuvieron. Además de respetar la privacidad de los usuarios y mantener a resguardo sus datos, la aplicación fue elaborada con los más altos estándares de seguridad.