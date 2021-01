Tras constatarse que varias personas ingresaron al predio de la Cantera Carrara en los últimos días, se emitió una advertencia avisando que el lugar no es una “zona turística habilitada”. Estas visitas han despertado la preocupación de los propietarios del lugar, así como de las autoridades locales.

La Cantera Carrara está ubicada en la zona suroeste de la ruta 60, siete kilómetros al norte de Pan de Azúcar. Según se informó la zona no está apta para baños y cuenta con cartelería de “Propiedad Privada. Prohibido Pasar”, Peligro; zona de derrumbe”, Peligro Cantera”, “No pasar, peligro de voladuras”, además de que el predio tiene una cinta limitadora con la leyenda “Pare”.

Según el comunicado dado a conocer en las últimas horas, la policía y las autoridades locales están realizando controles y recorridas periódicas, ya que se ha comprobado que las personas visitan la zona haciendo caso omiso a los carteles de advertencia.

Se exhortó a la población a no ir al lugar, “para no incurrir en un delito previsto en el Código Penal. Libro II. Título XIII. Delitos contra la propiedad inmueble y penetración ilegítima en el fundo ajeno”.

